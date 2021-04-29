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Kapanma öncesi atına binip son kez şehir turuna çıktı

Afyonkarahisar’da tam kapanma öncesi vatandaşlar güneşli bahar havasının tadını çıkarırken, bir vatandaşın ise atına binerek kent turu yapması görenleri gülümsetti.

Haberde İnsan 29.04.2021, 17:22
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Kapanma öncesi atına binip son kez şehir turuna çıktı

Afyonkarahisar’da tam kapanma öncesi vatandaşlar güneşli bahar havasının tadını çıkarırken, bir vatandaşın ise atına binerek kent turu yapması görenleri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bugün saat 19.00 itibariyle yürürlüğe girecek olan tam kapanma kararıyla birlikte bazı meslek grupları hariç vatandaşlar 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak. Sadece zorunlu ihtiyaçların giderileceği tam kapanma öncesi bugün bazı vatandaşlar mesire alanları, sokaklar ve kentin değişik yerlerini gezerek güneşli havanın tadını çıkardı. Kapanma öncesi son kez atına binen bir vatandaşın ise at üstünde şehir turu yapması gözlerden kaçmadı. Niyazi Akgedik’i atının üstünde gören bazı fotoğraf meraklıları ise bu güzel anı ölümsüzleştirmek için makinelerine sarıldı.

Öte yandan, fotoğraf tutkunları baharın gelmesi ile doğanın uyandığı Afyonkarahisar’da yakaladıkları ilginç kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Pakize Hondu isimli fotoğraf sanatçısının çektiği kale manzarası eşliğindeki kaplumbağa ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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