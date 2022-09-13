Kapadokya’yı motorlarıyla gezdiler

Balkan ülkelerinden yola çıkan 40 motorcu Kapadokya’ya geldi. Bu yıl 11.’si düzenlenen Balkan Rally’sine katılan 40 motorcu Kapadokya bölgesini motorlarıyla birlikte gezdi.

İlk olarak Nevşehir’in merkez ilçesine bağlı Uçhisar beldesine gelen motorcular daha sonra Göreme Beldesinde bulunan Esentepe seyir terasında mola verdi. Burada gazetecilere açıklama yapan ve Balkan Rallisine Edirne’den katılan İsmet Şahin, “Benim hobim de motosiklete binmek. Motor ile dünyayı geziyorum. Şu ana kadar 40 dan fazla ülkeyi gezdim. Yaklaşık 15 yıldır da bu tür motorlarla geziyorum. Motorla dünyayı gezerken her gittiğiniz ülkede farklı insanlar ile tanışıyorsunuz. Şu an etkinliğimize katılan 42 motorcu var. Bunların 40 tanesi yabancı. En çok Hırvatlar var. İkinci olarak Sırplar var. Makedonya’dan Kanada’dan ve Almanya’dan misafirlerimiz var. Gurubumuzda 4 bayan motorcu da var. Bunlardan iki tanesi motorları kendileri kullanıyor. Balkandan çıktıkları bu yolculuğa Helen devam ediyorlar. Kadınlar da bu işi çok güzel yapabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Uzun zamandır motor kullandığını ve bu etkinliğe Hırvatistan katılan Julija Vrljicak da, “Çok heyecanlıyım, benim için çok değişik bir macera oldu. Buradaki her şeyi çok sevdim. İnsanları ve doğayı çok sevdim. Yemeklerini ve müziklerini çok sevdim. Kapadokya’ya geldik, manzara çok güzel” dedi.

Bu yıl 11. Balkan Rally gezisini düzenleyen grup lideri Hırvat motorcu Zeljan Rakela da yaptığı açıklamada, “Hırvatistan’dan geliyorum. BMW Moto Clap başkanıyım. Bu tura balkanlardan 7 yıl önce başladık. Avrupa ve Asya’yı geziyoruz. Şu an kırk kişilik iki ayrı gurubuz. Kapadokya’ya bu benim beşinci gelişim. Arkadaşlarıma buranın güzelliğini göstermek istedim. Çok güzel ve doğal bir yer. Her şey çok güzel ve doğal” şeklinde konuştu.