Kapadokya’da gün batımında evlenme teklifi etti

Kapadokya bir kişi, gün batımında kız arkadaşına evlilik teklifi etti.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızıl Çukur vadisi, Dünyada gün batımının izlenebileceği nadide yerlerden birisi. Güneşin ışıltılı süzülüşü, vadinin sıcaklığı, peri bacalarının mistik yapısı ve büyüleyici atmosferinde Kapadokya, gün batımında her gün binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşatıyor. Gün boyu Kapadokya eşsiz coğrafyasının içinde kaybolan yerli ve yabancı turistler akşam saatlerinde Kızılçukur Vadisi’nde hem günün yorgunluğunu atıyor hem de gün boyu kendilerine eşlik eden güneşin süzülerek batışını izliyorlar. Erzurum’dan ailesi ile Kapadokya tatiline gelen Eymin Ada, “Buraya Kapadokya ve peribacalarını gezmeye geldik. Gün batımını izliyoruz. Kapadokya çok güzel, bütün çocuklar buraya gelsin” şeklinde konuştu. Gün batımını izlemeye gelen Huriye Altun da, "Kapadokya tek kelimeyle muhteşem.Eşsiz bir manzara, eşsiz bir güzellik, büyülenmemek elde değil. Gün doğumu, gün batımı kesinlikle herkesin görmesi gereken nadide yerlerden birisi. Çok etkilendim” dedi. Ankara’dan gelen Yaşar Topaçlı da, "Kapadokya bölgesini gezmek için torunlarımla geldim. Dünyanın en iyi harikalar diyarına geldik. Hersin buraları görmesini istiyorum. Adeta büyülendim. İnşallah sabahta balonların uçuşunu izleyeceğiz” diye konuştu.

Gün batımında ’evet’ dedi

Evlenme teklifi için Kapadokya’yı seçen Yusuf Kenan Köken, kız arkadaşına gün batımında evlenme teklifi etti. Yapılan organizasyona çok şaşıran Selcan Sayar, aldığı teklife ’evet’ diyerek karşılık verdi. Çok heyecanlandığını söyleyen Selcan Sayar, "Böyle bir teklifi hiç beklemiyordum. Kapadokya çok güzel bir yer. Burada teklif almak çok güzel. İnşallah etkileri de sonraki yıllara yansır. Burası gibi ruhlu bir hayatımız olur” dedi.

Evlenme teklifi eden Yusuf Kenan Köken ise, "Bu kültürel güzel bir yerde bulunmak çok hoşumuza gitti. Gayet zevk alarak gezdik eğlendik. Bu organizasyonu da mutlu olması için planladım. En güzel yer olarak da burayı düşündüm. İki manzara bir araya gelince ortaya dünya harikası çıktı” ifadelerini kullandı.