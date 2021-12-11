Kansere yenilen itfaiye eri için sirenler son kez çaldı

Hatay’da kanserden hayatını kaybeden 49 yaşındaki İtfaiyeci Savaş Kazan, düzenlenen törenle, siren sesleri ile son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 8 ay önce ilik kanserine yakalan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli olan, evli ve iki çocuk babası Savaş Kazan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 49 yaşında hayatını kaybeden 7 yıllık İtfaiyeci Kazan için grup amirliğinde tören düzenledi. Törene, İtfaiye Daire Başkanı Mahir Çiçek ve mesai arkadaşları ile Kazan’ın yakınları katıldı. Tören sırasında itfaiye erinin iki çocuğu, eşi ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Yakınlarının ve mesai arkadaşlarının haklarını helal etmesinin ardından Kazan’ın naaşı, cenaze aracına bindirildi. İtfaiye araçlarından yükselen siren sesiyle grup amirliğinden uğurlanan Kazan’ın cenazesi, Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesinde bulunan evine getirildi, oradan asri mezarlığında götürülerek cenaze namazı sonrası toprağa verildi.