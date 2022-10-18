Kansere karşı en iyi atışı yaptılar

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda kanser hastalığını atlatan kadınlar, bowling etkinliğinde bir araya geldi. Kansere karşı gösterdikleri mücadeleyi labutları devirmekte de gösteren kadınlar, madalyanın sahibi oldu.

Bursa’da meme kanserini atlatıp hayata tutunan kadınlar, başarılarını bowling turnuvasında da gösterdi. Medicana Bursa Hastanesi ve Bursa Kanserle Savaş Derneği tarafından organize edilen bowling turnuvasına katılan kadınlar, istediklerinde başaramayacakları mücadelenin olmadığını bir kez daha gösterdi. Kimi şansıyla kimi ise tecrübesiyle gösterdikleri performansla büyük alkış aldı. Hayatında ilk defa bowling oynayanın bile olduğu turnuvada, kazanan yine kadınlar oldu. Sonuçlara bakılmaksızın katılımcıların hepsine hayata karşı ve turnuvada gösterdikleri başarıdan dolayı madalya takdim edildi. Kupayı ‘Kontrol Sende’ sloganı ile kaldıran kadınlar, eğlenceli bir geceye imza atmış oldu.

"Basit bir elle muayene ve alınan bir eğitim, mamografi kadar değer taşıyor"

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, “Meme kanseri, kadın kanserleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Önlenebilen kanserlerin başında gelen meme kanserine mutlaka dikkat çekmemiz gerekiyor. Basit bir elle muayene ve alınan bir eğitim, mamografi kadar değer taşıyor. ‘Kontrol Sende’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, bütün kadınların kontrolü ele alıp düzenli meme muayenesini yapması gerekiyor” dedi.

Kadınlara erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu farkındalık kazandırarak göstermek istediklerini belirten Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş ise, “Sağlıklı hayat için sporun önemli olduğu ve kansere karşı ‘Atış Sizde, Kontrol Sizde’ sloganıyla buradayız. 1-31 Ekim ayı içerisindeki hedefimiz, erken teşhisin önemini vurgulamaktır. Muayenelere teşvik etmek istiyoruz. Kendi kendine meme muayenesini öğretmeye çalıyoruz” diye konuştu.

Kanseri yenen Duygu Aytulun, “Benim için çok zorlu bir süreçti. Arkadaşlarım ve ailem bana çok destek oldu. Kanseri atlattığım için kendimi şanslı hissediyorum. Kanser değil bizler güçlüyüz. Hiçbir şekilde kadınların kontrollerini atlatmamalarını istiyorum. Kazananların daima kadınların olacağını bilmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

Üniversite yıllarında Konya’da gittiği gezide bowling salonunu gördüğünü belirten Sultan Gencer, “Hayalini kurduğum bir etkinlikti. Kanser vakfı sayesinde hem hastalığımı yendim hem de bowling oynama fırsatı buldum. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elle muayenede teşhisini kendisinin yaptığını belirten Başak Üreten ise, “Vakit kaybetmeden hemen doktora gittim. Erken teşhisle, çok hafif bir şekilde hastalığımı atlattım. Erken teşhis hayat kurtarır. Kendimizi kontrol edelim. Muayenelerimizi aksatmadan yapalım” diye konuştu.