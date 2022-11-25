Kanser tedavisi gören öğretmeni duygulandıran ziyaret

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencilerinin yaptığı sürpriz ziyaret kanser tedavisi gören öğretmenleri Nazım Kaynar’ı duygulandırdı.

Safranbolu ilçesinde öğretmenlik yapan Nazım Kaynar bir süredir kanser tedavisi görüyor. Öğretmenlik yaptığı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler de, 24 Kasım Öğretmenler Gününde unutmadıkları Kaynar’ın evinin önün gelerek sürpriz yaptı. Pencereye çıkarak öğrencilerini selamlayan Kaynar, bu davranış karşısında duygulu anlar yaşadı.

O anları sosyal medyasında paylaşan Kaynar, öğrencilere ve meslektaşlarına teşekkür ettiği konuşmasında “Ben çok iyiyim, inşallah aranıza döneceğim. Hepinizi iyi yerlerde görmek istiyorum. Derslerinize güzel çalışın, öğretmenlerinizi, ailelerinizi mahcup etmeyin. Güzel günler de görüşmek üzere Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.