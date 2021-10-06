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Kanser nedeniyle 25 yaşında hayatını kaybeden İlayda Kasaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı Cengiz Kasaroğlu’nun kızı avukat İlayda Kasaroğlu, 2 senedir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 25 yaşında hayatını kaybetti. Kasaroğlu, Beykoz’da düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde İnsan 06.10.2021, 14:16
Kanser nedeniyle 25 yaşında hayatını kaybeden İlayda Kasaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı Cengiz Kasaroğlu’nun kızı avukat İlayda Kasaroğlu, 2 senedir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 25 yaşında hayatını kaybetti. Kasaroğlu, Beykoz’da düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı Cengiz Kasaroğlu’nun kızı avukat İlayda Kasaroğlu, yaklaşık 2 yıldır mide kanseri ile mücadele ediyordu. Genç yaşta yakalandığı mide kanseriyle mücadele eden 25 yaşındaki İlayda Kasaroğlu hayatını kaybetti.

Kasaroğlu için, Beykoz Tekke Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Kasaroğlu’nun cenazesine ailesi ve yakınları, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti Beykoz ilçe yönetimi ve Kasaroğlu’nun arkadaşları ile çok sayıda seveni katıldı.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kasaroğlu’nun cenazesi Kavacık Mezarlığında defnedildi.

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