Kanser hastası çocuğa, belediye başkanının sürpriz doğum günü

MERSİN (İHA) – Uzun süredir kanser tedavisi gören Berkay’a Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Yılmaz, Berkay’a Beşiktaş takımının formasını ve futbol topu da hediye etti.

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde 13’üncü yaşını kutlayan onkoloji hastası Berkay Kutup, Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın sürpriz doğum günü pastasıyla duygulandı.

Optik gliom-nörofibromatozis hastası olan ve uzun süredir kanser tedavisi gören Berkay, 8 yaşındaki kız kardeşi Berra ile annesi Hacer Kutup’un katıldığı doğum günü kutlamasında mutluluğunu gizleyemedi. Berkay’ı ve ailesini Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ağırlayan Başkan Yılmaz, bir sürpriz daha yaparak Berkay’a çok sevdiği Beşiktaş takımının formasını ve futbol topu hediye etti. 13 yaşına giren Berkay ise Başkan Yılmaz’dan futbol topunu imzalamasını istedi. Göz arkasında ortaya çıkan tümör nedeniyle kanserle savaşan Berkay Kutup, tedavi sürecinde kendisine destek veren Başkan Yılmaz’a, her zaman yanında olduğu için ayrıca teşekkür etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, daha önce de en büyük hayalinin polis kıyafeti giyip, polis arabasına binmek olduğunu söyleyen Berkay’ın “polis olma” hayalini de gerçekleştirmişti.

Berkay, elinde telsizi, üzerinde polis yeleği ile polis arabasına binerek, bölgede asayiş turuna çıkmıştı.

Başkan Yılmaz Berkay’ın yeni yaşını kutlayarak, bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi. Berkay’ı, hastaneye götürme ve destekleme noktasında da ailesinin yanında olduklarını belirten Yılmaz, "Berkay, çok güçlü bir evladımız. İnşallah bu hastalığı atlatacak ve sağlığına kavuşacak. Tıbbi tedavinin yanında kanser hastalarının bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu moral ve motivasyondur. Biz de Berkay’a sürpriz yaparak mutlu olmasını istedik. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Erken teşhis, kanser tedavisinde ilk ve en önemli adımdır. Kanserle mücadelede yalnız değilsiniz. Gönül bağımız ve birlikteliğimiz, tüm zorlukların üstesinden gelmemiz için önemli bir vesiledir. Sevdiklerinizden ve hayattan kopmamak için mücadeleyi bırakmayın” dedi.