Kanser hastası 3 çocuk annesinin tek isteği malulen emekli olmak

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan kanser hastası 3 çocuk annesi Dilek Kaynak, çocuklarının geleceği için malulen emekli olmak istiyor.

Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yaşayan kanser hastası 35 yaşındaki Dilek Kaynak, 2018 yılında 3’üncü çocuğuna hamile olduğu sırada meme kanseri olduğunu öğrendi. Hamileliği esnasında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat olan Dilek Kaynak’ın bir göğsü alındı ve hamileyken kemoterapi aldı. Bu süreçte 3’üncü çocuğunu dünyaya getiren Kaynak’ın hastalığı ilerleyerek metastaz yaptı ve omurilik kemiğine sıçradı. Daha sonra akciğer, karaciğer, boyun ve kalça kemiğine dağılan tümör nedeniyle Kaynak, 2,5 yıldır sürekli kemoterapi tedavisi görüyor.

Tek isteği malulen emekli olmak

Eşi çalışmayan ve 3 çocuğu ile birlikte yaşam mücadelesi veren Dilek Kaynak, hastalığı nedeniyle SGK’dan malulen emekli olmak istiyor. Ancak SGK’ya yaptığı emeklilik başvurusunda kendisinden 65 bin 711 TL doğum borçlanması ödemesi gerektiği bildirildi. İleri evrede kanser hastası olan ve halen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kanser tedavisi gören Dilek Kaynak, SGK’dan malulen emekli olabilmek için gerekli olan 65 bin 711 TL için hayırseverlerden kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

"Aldığım tedavilerden fayda göremedim, şuanda 4’üncü evre kanser hastasıyım"

Dilek Kaynak, hastalığının ilerlediğini, emekli olup çocuklarına yardım edebilmek adına malulen emekli olmak istediğini kaydederek, "Hasta olduğumu ilk hamileliğimde fark ettim ve meme kanseri teşhisi kondu. Yine de hamileliğimi sürdürdüm ve doğumdan sonra tedavim başladı. Kemoterapi aldım ama maalesef hastalığım metastaz yaptı, ilk önce kalça ve omurilikte sonra da karaciğer ve akciğerde hastalık görüldü. Şuanda 4’üncü evre kanser hastasıyım. Aldığım kemoterapilerden fayda göremedim çünkü tedavi kanımı düşürdüğü için yarıda bırakmak zorunda kaldım" dedi.

"Eşim benimle ilgilendiği için çalışamıyor"

İğne tedavisi gördüğünü ve bu tedavinin kendilerini hem ekonomik hem de ruhsal olarak yıprattığını aktaran Kaynak, devlet kanalları ile yardım aldıklarını belirterek, "Tedavi hem ekonomik olarak hem de ruhsal olarak zorlayıcı bir süreç oluyor. Devletimizden Allah razı olsun kaymakamlıktan yardımlar alıyoruz, eşim de normalde çalışıyordu ancak ilaçları aldığımda yataktan çıkamaz durumda oluyorum, bakıma ihtiyacım olduğu için işe gidemedi ve ayrılmak zorunda kaldı. Benim çocuklarım doğmadan önce bir sigorta başlangıcım olmuştu. Öğrendiğime göre bu sigorta kaydıyla malulen emekli olabilirmişim. Yüzde 60 engelli iş göremez raporum var, bu raporla emekli olabiliyorum. Ancak emekli olabilmek için 65 Bin TL bir para ödememiz gerekiyor. Biz kendi çabalarımızla 25 bin TL toplayabildik. Durumumuz yok maalesef paranın kalanını toplayamıyoruz, tedavim olduğu için bakıma ihtiyacım oluyor eşim başka bir işte çalışamıyor, evimizi kira, üç tane çocuğumuz var. Çocuklarım 2 buçuk, 6, ve 11 yaşında. Sizin aracılığınızla da geriye kalan 40 Bin TL için yardımseverlere çağırıda bulunmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle çocuklara baktığı için çalışamadığını söyleyen baba Erkan Kaynak, “Ben 40 yaşındayım, taşı sıksam suyunu çıkarırım ama eşimin rahatsızlığından dolayı düzenli olarak çalışamıyorum. İlaç aldığı zamanlarda beş altı gün yataktan kalkamıyor ve benim yardımıma ihtiyacı oluyor. Tüm yemekleri temizliği kısacası her işi ben yapıyorum. Bunu gururla yapıyorum ama bir taraftan da geçinmemiz lazım. Çocukların bakılması lazım. Hayat zor. Allah herkesin tüm hastaların yardımcısı olsun. İnşallah yardımseverlere sesimizi duyurabiliriz” diye konuştu.