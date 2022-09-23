Kanlı Noel’de şehit edilen İlhan ailesi dualarla anıldı

Kıbrıs’ta kanlı Noel olarak bilinen saldırıda şehit edilen İlhan ailesi, Elazığ’daki kabirleri başında dualarla anıldı.

EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesi, Kıbrıslı Türklerini adadan silmek için Aralık 1963’te saldırılar düzenledi. 24 Aralık 1963 gecesi, Lefkoşa’nın Kumsal bölgesinde o dönem Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayında görevli olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürüvvet ve çocukları Murat, Hakan ve Kutsi, eve giren Rumlar tarafından küvette kurşuna dizildi. Nihat İlhan’ın eşi ve çocuklarının katledilmesi, 364 Kıbrıs Türkü ile 174 Kıbrıs Rumu’nun hayatını kaybettiği olayların sembolü haline geldi. Olayın gerçekleştiği tek katlı ev, daha sonra ‘Barbarlar Müzesi’ne dönüştürüldü.

Kıbrıs’ta şehit edilen İlhan ailesi meftun bulundukları İcadiye Şehitliğinde şehadetlerinin 59. yıl dönümünde İl Müftüsü Selami Aydın, din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla Kur’an-ı Kerim okunup dualarla anıldı. Burada konuşan Müftü Aydın, “Çok kıymetli kardeşlerim, şehitlerimiz vatanımız elden gitmesin, bayrağımız yere düşmesin, namuslar çiğnenmesin, ezan-ı Muhammedi susmasın diye bir hilal uğruna bir sevda uğruna canlarını feda ettiler. Burada şehitlerimiz var gazilerimiz var. Kıbrıs harbinde hunharca katledilen şehit ilhan ailesinin yakınları buradalar. Şehitlerimiz nurlu, gazilerimiz onurlu insanlardır. Şehitler Allah için sefere çıkmış vatan millet için yararlılık gösteren kahramanlarımızdır. Biz gaziler haftasında onları rahmetle şükranla yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin” dedi.