Kandil simidi özel öğrencilerden

Kayseri’de özel eğitim meslek okulu öğrencileri, Mevlit Kandili dolayısıyla farklı illerdeki 18 okulun öğrencilerinin de çevrim içi ortamda katılımıyla kandil simidi yaptı.

Melikgazi ilçesinde bulunan İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Mevlit Kandili dolayısıyla kandil simidi yaptı. Çevrim içi ortamda farklı illerden 18 okulda eğitim gören özel öğrencilere de kandil simidinin tarifini veren öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Fatih Paça da öğrencilerin heyecanına ortak olarak, başarılar diledi.

Etkinlik hakkında bilgi veren İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Hüseyin Bozlak, “Türkiye’nin farklı illerinden toplam 18 okul ve öğrencilerle beraber çevrim içi ortamda Mevlit Kandili dolayısıyla kandil simidi etkinliğimiz oldu. Öğrencilerimizin anlatımıyla kandil simidini eş zamanlı olarak diğer okullardaki öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla birleştirdik, çok mutluyuz. Kandil dolayısıyla öğrencilerimiz de diğer arkadaşları ile tanışmış oldular. Bu sayede geçmiş dönemden itibaren sürekli bu ve benzeri çevrim içi yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin de özgüvenleri artıyor. Onların motivasyonlarını sürekli üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.