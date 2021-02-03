Kan bankası gibi adam

Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına katılan İsmail Ergül, 32. kez kan verdi.

Türk Kızılayı Ordu Şubesi tarafında Perşembe ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya büyük ilgi gördü. Kampanyaya katılan Perşembe Müftülüğü’nde görevli memur İsmail Ergül 32. kez Kızılay’a kan bağışında bulundu. İsmail Ergül her 3 ayda bir düzenli kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Kan acil değil sürekli ihtiyaç" diyerek, vatandaşları kan bağışına davet etti.