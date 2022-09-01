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Kamyoneti durdurmak için seferber oldular
Sakarya’nın Geyve ilçesinde el freni çekilmeyen kamyonet hareket edince esnaf aracı durdurmak için seferber oldu. Kamyoneti tutarak durduran esnafın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Haberde İnsan 01.09.2022, 12:56
Sakarya’nın Geyve ilçesinde el freni çekilmeyen kamyonet hareket edince esnaf aracı durdurmak için seferber oldu. Kamyoneti tutarak durduran esnafın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Camikebir Mahallesi Mithatpaşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetini park eden sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Kendiliğinden hareket eden kamyoneti gören çevredeki esnaf kamyoneti durdurmak için seferber oldu. Kapıları kitli olan kamyoneti tutarak durdurmaya çalışan esnafın verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kendi kendine hareket etmesi, esnafın kamyoneti durdurmak için seferber olması ve kamyoneti durdurmaları yer alıyor.
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