banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İletişim sektöründe Finar’dan altın başarılar!
İletişim sektöründe Finar’dan altın başarılar!
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
8 asırlık geleneğe şap engeli
8 asırlık geleneğe şap engeli
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

İnegöl’de bir genç canını hiçe sayarak halı yüklü kamyonet kasasında seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.

Haberde İnsan 22.08.2022, 17:05
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

İnegöl’de bir genç canını hiçe sayarak halı yüklü kamyonet kasasında seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç halı yüklü kamyonetin kasasında canını tehlikeye atarak seyahat etti. Diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamyonet daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu