Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Zonguldak dünyanın önemli gözbebeklerinden birisi olacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet Zonguldak’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Malkoç, Zonguldak’ın önemine değinerek "Sadece Türkiye için değil bütün Karadeniz havzası için hatta enerji potansiyeli itibariyle de dünyanın önemli gözbebeklerinden birisi olacak" diye konuştu.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi (Ombdusman) Şeref Malkoç Zonguldak ziyaretine Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret ederek başladı. Malkoç Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Valilik makamında yaklaşık bir saatlik görüşme gerçekleştirdi. Malkoç ve beraberindekiler buradan sonra Zonguldak Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyarette Zonguldak’ın geçmişte kömürüyle Türkiye’ye damgasını vurduğunu hatırlatan Başdenetçi Şeref Malkoç, gelecek yıllarda doğalgaz başta olmak üzere enerji potansiyeliyle dünyanın önemli gözbebeklerinden birisi olacağına dikkat çekti. İki günlük Zonguldak ziyaretinde hazırlanacak olan raporları TBMM ve Cumhurbaşkanlığına sunacağını ifade eden Malkoç, şöyle dedi:

"Zonguldak Türkiye’nin müstesna illerinden birisi. Geçmişte madeniyle, kömürüyle bütün Türkiye ve bölgeye damgasını vurmuş şehrimizdir. Şimdi de iyi yetişmiş insanlarıyla ve doğalgazın istasyonlarıyla ve sanayinin yeniden canlanmasıyla Türkiye’nin gündeminde olan ve Cumhurbaşkanımızın da çok önem verdiği, Türkiye’deki diğer şehirlerle mukayese edildiğinde olağanüstü yatırım alan bir şehir. Geçmişteki güzel günlerinden daha iyisi önümüzdeki yıllarda elbette yaşanacak. Burada Zonguldaklıların ufku önemli. İş tutma tarzı önemli. Zonguldak çok daha fazla büyüyebilir. Bu imkanları daha iyi değerlendiremiyebilir de. Ben Ankara’da şunu görüyorum. Zonguldak’tan hiçbir şey esirgenmiyor. Zonguldak’la ilgili buranın insanının eşrafının ufku. 2030 yılındaki Zonguldak’ı nasıl düşünüyor? 2050 yılındaki Zonguldak’ı nasıl hayal ediyor? Eğer bunu Zonguldak aşarsa, başarırsa müstesna illerden birisi olacak. Sadece Türkiye için değil bütün Karadeniz havzası için hatta enerji potansiyeli itibariyle de dünyanın önemli gözbebeklerinden birisi olacak. Biz de kamu denetçiliği kurumu olarak burada iki günlük program yapıyoruz. Valimiz kurumun kuruluşunda emeği olan ilk genel sekreterliğini yaptı. Belediye başkanımızın güzel çalışmalarını, dinamizmini hareketliliğini biliyoruz. Duyduklarımızı yerinde görelim. Bahsettiğimiz konulardaki tespitlerimizi rapora dökelim. Zonguldak’ın daha iyiye gitmesi için kamu hizmetlerinin kalitesinin artması için çalışmalarında katkımız olsun istedik. Hazırlayacağımız raporları TBMM ve Cumhurbaşkanlığına ileteceğiz."

Başdenetçi Şeref Malkoç’un ziyaretleri Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü ile devam edecek. Malkoç buradan sonra Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde konferansa katılacak.