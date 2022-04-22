Kamu Başdenetçisi Malkoç, ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek ağaç dikti

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ankara’da bir ilkokulun öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti. Ardından Malkoç ve öğrenciler birlikte ağaç dikti.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ankara Yenimahalle’deki Sofuoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti. Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve okul idarecileriyle beraber sınıfları gezerek öğrencilerin bayramını kutlayan Başdenetçi Malkoç, öğrencilere KDK’nin ne olduğunu sordu, öğrenciler tek tek cevapladı. Öğrencilere hak arama kültürünün önemini de anlatan Malkoç, “Nasıl dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülke bizsek Türkiye’de de çocuklara 18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK’dir” dedi. Ziyaretin ardından Sofuoğlu İlkokulu öğrencileriyle birlikte Atatürk Orman Çiftliğinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katılan Malkoç, burada öğrencilerle ağaç dikerek ağaçlara can suyu verdi. Duygularını paylaşan Sofuoğlu İlkokulu öğrencileri hem Başdenetçi Malkoç’un ziyaretinden hem de ağaç dikme etkinliğinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

“Atatürk bize bu bayramı armağan ettiği için mutluyum”

Etkinlik katılımcısı öğrencilerinden Zeynep İrem Göktaş, “Kamu Denetçiliği Kurumu çocuk haklarını öğretiyor. Kamu Denetçiliği Kurumu bir hak arama kurumudur. Mutluyum. 23 Nisan olduğu için de mutluyum. Atatürk bize bu bayramı armağan ettiği için de mutluyum. Şu an ağaç dikiyoruz, doğamızı yeşillendiriyoruz güzel bir iş yapıyoruz yani” derken okulun bir diğer öğrencisi Tuğba Zeynep Kabul ise, “Kamu Denetçiliği Kurumu haklarımızı aradığımız bir kurumdur. 18 yaşımıza gelmememize rağmen orada özgürce haklarımızı savunabiliyoruz. Çok mutlu hissediyorum çünkü doğamızı yeşillendiriyoruz. Bizden sonraki gelecekteki çocuklar için de ağaç dikmiş oluyoruz. Çok güzel bir duygu, insanın içi huzur doluyor” diye konuştu.

Sofuğlu İlkokulu öğrencisi Özgü Melin Durukan mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Haklarımızı aradığımız kurumdur. 18 yaşına gelmememize rağmen buraya başvurabiliriz. Çok güzel şeyler hissediyorum çünkü Ata’mızdan armağan 23 Nisan’da güzel şeyler yapmak beni gururlandırıyor. Çok mutluyum, çok güzeldi.”

KDK heyeti ve Sofuoğlu İlkokulu öğrencilerinin ağaç diktiği bölge böylece Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Hatıra Ormanı olmuş oldu. Ağaç dikme etkinliği, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK heyeti ve öğrencilerin günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle son buldu.