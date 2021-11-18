banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor

’Kampüs Arabuluculuğu’ projesi ile üniversitelerde sorunlar iletişimle çözülecek

Adalet Bakanlığı ile Şiddetle Mücadele Vakfı’nın (HEGEM) hazırladığı “İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi” kapsamında okullarda ‘Kampüs Arabuluculuğu’ projesi ile üniversite içerisinde beraber yaşama kültürünü artırmak ve arabuluculuğun toplumda yaygınlaşması hedefleniyor.

Haberde İnsan 18.11.2021, 14:05
’Kampüs Arabuluculuğu’ projesi ile üniversitelerde sorunlar iletişimle çözülecek

Adalet Bakanlığı ile Şiddetle Mücadele Vakfı’nın (HEGEM) hazırladığı “İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi” kapsamında okullarda ‘Kampüs Arabuluculuğu’ projesi ile üniversite içerisinde beraber yaşama kültürünü artırmak ve arabuluculuğun toplumda yaygınlaşması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) işbirliğinde hayata geçirilecek olan “İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen programla tanıtıldı. 11. Kalkınma Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde Adalet Bakanlığı ile Şiddetle Mücadele Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçirilecek olan projenin TOBB Sosyal Tesisleri’ndeki açılış törenine HEGEM Başkanı Adem Solak, TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Onur Yüksel, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar’ın yanı sıra 7 bakan temsilcisi, 22 üniversite rektörü ve diğer ilgililer katıldı. Açılış töreninde konuşan HEGEM Başkanı Adem Solak, şiddeti tam anlamıyla kavrayamamanın çözümde eksikliklere yol açtığını söyleyerek, “Şiddet zor ve sıkıntılı bir konu. İnsanca yaşama hakkının birinci sırasına güvenliği koymak, şiddetsiz yaşama hakkını koymak gerekir. Gündelik yaşamda şiddeti daha çok medya üzerinden yaşanan son bir olay üzerinden anlama ve algılama yanılgısına düşüyoruz. Bu da gerçekten bizim bu mesele üzerinde eksik kalmamıza sebep oluyor. Biz şiddeti bir olgu olarak ele almadığımız zaman ciddi bir şeyler eksik kalıyor. Cinsiyete dayalı aldığımız zaman ciddi bir şeyler eksik kalıyor. Şiddeti tanımlamada, anlamada sıkıntımız var. Tanımlama, anlama eksik olunca önleme de sıkıntıya düşüyor. Hepimiz şiddetin içerisindeyiz, maruz kalmışız. Şiddeti doğru anlamanın önemi, sahada çalışmaları doğru organize etmenin altında yatmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

“Sahadaki en büyük ihtiyaç şiddetle ilgili aktörlerin olmaması”

Hayata geçirecekleri proje hakkında bilgi veren Solak, “Şehirleşme, sanayileşme, modernleşme, nüfus artışı, göç her zaman suçun artmasına sebeptir. Yapmamız gereken şey elbette bu sosyal değişimlere karşı yeni kurumlar oluşturmamız, yeni çözümler oluşturmamız, zora giren sosyal dokuyu güçlendirecek tedbirler almamız. Geldiğimiz noktada dünyada olup bitenleri bilmenin en önemli kurumsal yeri üniversitelerdir. Biz de buradan bakarak, son 6 senede 30’dan fazla bilimsel saha araştırması yaparak, 70’den fazla üniversiteden 500’den fazla bilim insanının katıldığı küçük projelerle onlarca saha çalışması yaptık. Sahadaki en büyük ihtiyaç şiddetle ilgili aktörlerin olmaması. Bu projenin amacı insan hakları, şiddet, demokrasi kültürü, birlikte yaşama kültürü kavramlarının iç içe kavramlar olduğunun anlaşılmasını sağlamak. Bunu sağlamaya çalışırken de işin ehli insanlarla bunu yapmak” diye konuştu.

“Amacımız, toplumun barışçıl şekilde dönüşümüne bir katkı sağlamak”

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ise, insanların problemlerini şiddete başvurmadan çözmelerini amaçladıklarını belirterek, “Bugün burada arabuluculuğun bir barış kültürü olduğunu konuşmak üzere geldik. Burada biz üniversiteler içerisindeki barış ortamının oluşturulması, değerlendirilmesi, barış kültürünün oluşturulması ve bu anlamda da oradaki uyuşmazlıkların barışçıl şekilde çözümlenmesini konuşmak için geliyoruz. Bugün sizlerle birlikte üniversitelerimizde bir başka projeyi başlatıyoruz. ‘Kampüs Arabuluculuğu’ dediğimiz, kampüs içerisindeki gerek öğretim üyelerimiz arasındaki dargınlıklar, öğrenciler ile aralarındaki küskünlükler, hukuk ve ceza konusu olmayan, barış içerisinde üniversite içerisinde yaşam kalitemizi artırmak adına, beraber yaşama kültürünü artırmak adına için bu projeyi başlatıyoruz. Amacımız, toplumun barışçıl şekilde dönüşümüne bir katkı sağlamak. Sorunların iletişimle, müzakereyle çözümlemesine kavuşmasını sağlamak. Sonucunda da bir barış projesi olan arabuluculuğun toplumda yaygınlaşması, insanlarımız arasında kavga olmadan sorunların çözülebilme becerisinin artması” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6