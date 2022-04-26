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Kalp nakli bekleyen 4 yaşındaki Ali’nin annesi: “Artık bize de mutlu bir haber gelsin istiyorum”

Ankara’da yaşayan 4 yaşındaki Ali Göktuğ Özduman’a henüz 14 aylıkken kalp yetmezliği tanısı konuldu. Ali Göktuğ’un annesi Tuğçe Özduman, oğluna kalp bulunması için çağrı yaparak, “Artık bize de mutlu bir haber gelsin istiyorum” dedi.

Haberde İnsan 26.04.2022, 17:36
Kalp nakli bekleyen 4 yaşındaki Ali’nin annesi: “Artık bize de mutlu bir haber gelsin istiyorum”

Ankara’da yaşayan 4 yaşındaki Ali Göktuğ Özduman’a henüz 14 aylıkken kalp yetmezliği tanısı konuldu. Ali Göktuğ’un annesi Tuğçe Özduman, oğluna kalp bulunması için çağrı yaparak, “Artık bize de mutlu bir haber gelsin istiyorum” dedi.

Ankara’da yaşayan Ali ve Tuğçe Özduman çiftinin çocukları Ali Göktuğ Özduman, 25 Haziran 2018 tarihinde dünyaya geldi. 8 aylıkken ateş şikayetiyle Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’ne götürülen Ali Özduman, İmmünoloji Kliniği’nde testleri yapılıp evine gönderildi. Teşhis konulması 6 ay süren Ali Göktuğ’un hastalığının 14 aylıkken Dilate Kardiyomiyopati yani kalp yetmezliği olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen Ali Göktuğ’a o günden bu zamana kadar 3 yıldır kalp arandığını söyleyen anne Tuğçe Özduman, ailesiyle beraber Ali Göktuğ için yapmadıkları hiçbir şeyin kalmadığını belirtti. Mahalle arkadaşları da Ali Göktuğ’a destek olmak amaçlı video çekerek organ bağışı talebinde bulundu.

Oğluna kalp bulunması için bir de sosyal medya hesabı açan anne Tuğçe Özduman, Ali Göktuğ’a kalp yetmezliği teşhisi konulduğundan beri üç kere ev değiştirdiklerini anlatarak, “İlk teşhis koyan hastaneden ECMO cihazı olmadığı için Hacettepe Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakımı’na sevk edildik. 38 gün kadar bir yatış sürecimiz oldu. İlaçların olumlu tepki vermesinden kaynaklı evimize taburcu edildik ama çok yakın takip olarak bu tedavi sürecimiz devam etti” dedi.

“Kök hücre nakli oldu, kalbine kök hücre verildi”

Ali Göktuğ’un tedavi sürecinin daha rahat geçmesi amaçlı doktor tavsiyesiyle kök hücre nakli yapıldığını açıklayan anne Özduman, “Hastalığın ilerleyen süreçlerinde çocuğumuzun sürekli hastalığının tekrardan nüksetmesi yoğun bakım yatışlarının sayısını artırdı. En son bu nisan ayının başında taburcu olup evimize geldik. Kök hücre nakli oldu, kalbine kök hücre verildi. Tedavi aşamasında en azından çocuğun nakil süreci bu hastalıkta ECMO cihazına bağlanmadan bir köprü oluşturmak istedi doktorlarımız. Sağ olsunlar onlar da çocuğumuzla çok ilgileniyorlar” diye konuştu.

“Benim oğlum 1,5 sene kadar normal sıradan kalp nakli bekledi”

Oğulları için 1,5 sene normal sıradan kalp nakli beklediklerini anlatan anne Özduman, “Benim oğlum 1,5 sene kadar normal sıradan kalp nakli bekledi ama ocak ayındaki yatışımızda çocuğumun durumu daha ciddi kötüleşince tansiyonu 6,2’ye kadar düştü. Verilen ilaçların ismi değişti. Bu süre sonunda acil koduyla kalp aramaya başladık. Buna hastane ve Sağlık Bakanlığı karar veriyor. Sırayla alakalı hiçbir hasta yakınının ve hastanenin bilgisi olmuyor. Bu sene zarfında hastaneye toplam 4 kere yattı 2022’nin başlangıcından itibaren. Çocuğumun durumunun daha da kötüleştiğini ve bu hastalığın ilerleyen süreçlerde düzelmeyeceğini doktorlarımız bize sürekli söylüyorlar. Eninde sonunda ECMO’ya bağlanabileceğini, buna hazırlıklı olmamızı belirtiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Çocuğa iyi baktığımızı söylüyor doktorlarımız"

Kök hücre nakli süreci hakkında konuşan Özduman, makineye bağlanmadan ilk defa bir çocuğa kök hücre nakli yapıldığını ve o kişinin Ali Göktuğ olduğunu söyledi. Anne Özduman, doktorların kendilerine Ali Göktuğ’a çok iyi baktıklarını söylediklerini vurgulayarak, “Biz 3 senedir bu işin içinde olduğumuz için çocuğa iyi baktığımızı söylüyor doktorlarımız. Bu süre zarfında başka hasta olsa hayatını kaybedebilirdi veya makineye bakılabilirdi. İyi bakıldığı için çocuk süreci bu şekilde atlatıyor ama ilerisi için makine sürecinin gözüktüğünü belirtiyorlar. Biz de bundan dolayı korktuğumuzdan artık bir farkındalık oluşmasını istedik” dedi.

“3 sene çok uzun bir sene, biz ailece ne yaşadığımızı kendimiz biliriz”

Anne Tuğçe Özduman, Ali Göktuğ için bir kez daha kalp nakli çağrısı yaparak şunları kaydetti:

“Çocuk olunca herhalde aileler çok duygusal düşünüyorlar. Ben buradan onlara seslenmek istiyorum. Organlar toprak olmasın. Bir başkasında hayat bulması kadar güzel bir şey olamaz. Organını yetmezlik konusunda zayıflatan ve kaybeden insanlar bu organın kıymetini çok daha fazla biliyorlar. Siz bağış yaptığınızda o organa çok iyi bakacaklarından emin olsunlar. 3 sene çok uzun bir sene. Biz ailece ne yaşadığımızı kendimiz biliriz. Artık bize de mutlu bir haber gelsin istiyorum. Geceleri uykusuz kalmaktan yorulduk. Ailecek her günümüz karamsar. Sofraya oturduğumuzda yüzümüz gülmüyor. Büyük oğlumla ilgilenemez oldum. Bizi bu süreçten kurtaracak sadece ailelerin artık bir ‘evet’ demesine kaldı. Lütfen ellerini vicdanına koyup empati yapsınlar.”

Özduman, yurt dışına da test gönderdiklerini, oğlunun hastalığının geçirdiği bir grip enfeksiyonundan kaynaklandığını ve kalp hastalığı öncesi herhangi bir sorunu olmadığını da vurguladı.

“Oğluma kalp nakli yapılırsa karaciğerimi bağışlayacağım”

Anne Özduman, kendisine bir söz verdiğini, Ali Göktuğ’a kalp nakli yapılır ve normal hayatına dönerse karaciğerini bağışlayacağını açıklayarak, "1 yıl veriyor doktorlar nakilden sonra normal hayatını düzenli bir şekilde sürdürme süreci olarak. Birinci senesinde normal hayatına dönüp düzeldiğini görürsem ben de karaciğer nakli olarak bir başkasına nakil vereceğimi söylemek istiyorum. Bu da benim diyetim olacak. Bu konuda söz veriyorum” dedi.

Ali Göktuğ’un ağabeyi Alptuğ Özduman ise, “Kardeşimin kalp nakli olmasını istiyorum. Düzelip benimle oyunlar oynamasını istiyorum. Onu çok seviyorum. Kardeşimle gün boyu oyunlar oynuyoruz” diye konuştu.

Ali Göktuğ’da 7 ay önce kalp yetmezliğine bağlı böbrek yetmezliği de başladı.

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