Kalp krizi sonucu vefat eden Gazeteci Tulum’a son görev

Burdur’un Bucak ilçesinde uzun yıllardır yayın hayatında bulunan Oğuzeli Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Mustafa Tulum, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tulum, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Çeltikçi ilçesi Kuzköy’deki bağ evinde bir anda fenalaşan Gazeteci Yazar Mustafa Tulum (66) için akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tulum kurtarılamadı. Kalp krizine yenik düşen Gazeteci Yazar Mustafa Tulum için Bucak Hacı Sarılar Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Bucak İlçe Müftüsü İbrahim Keser’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Tulum son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak İlçe Müftüsü İbrahim Keser, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, Basın İlan Kurumu Antalya Bölge Müdürü Nedim Engin, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, çok sayıda basın görevlisi, TV temsilcilerinin yanı sıra siyasi parti, sivil toplum örgütleri başkan ve temsilcileri, yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.