Kalp krizi geçiren polis memuru ebediyete uğurlandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde görev yapan Çaycumalı polis memuru Cengiz Kaya geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bugün memleketi Çaycuma’da kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.
Antalya’nın Alanya ilçesinde görev yapan Çaycumalı polis memuru Cengiz Kaya geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bugün memleketi Çaycuma’da kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.
Alanya’da görevini gerçekleştiren polis memuru 49 yaşındaki Cengiz Kaya gece yarısı saat 01.10 evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bugün memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde öğle namazına müteakip Merkez Camiinde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, GMİS Başkanı Hakan Yeşil, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Çaycuma Çevre Köyleri Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, eski CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve Kaya ailesi katıldı.
Kılınan cenaze namazı sonrası Kaya’nın naaşı mangalar eşliğinde aile kabristanlığına defnedildi.