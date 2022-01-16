Kalp krizi geçiren hasta yoğun tipiye rağmen hastaneye kaldırıldı

Van’ın Özalp ilçesinde kalp krizi geçiren hastayı almaya giden ambulans yoğun tipi nedeniyle mahsur kaldığı yolda belediye ekiplerinin yardımıyla mahalleye ulaştırıldı.

Özalp’e bağlı Çamurlu Mahallesi’nde kalp krizi geçiren hastayı almaya giden ambulans yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım ve Asfalt Şantiyesi Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ambulans yapılan çalışmalar sonucu mahalleye ulaştırıldı. Hasta, mahallede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.