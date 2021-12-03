banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Haberi duyan kuyumcuya koştu!
Haberi duyan kuyumcuya koştu!
Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı
Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı

Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor

Gümüşhane’de kas güçsüzlüğü hastalığı nedeniyle ellerini kullanmakta zorlanan Rukiye Arslan’ın çizdiği resimler görenleri kendisine hayran bırakırken, yazdığı şiirler de edebiyat dünyasından tam not alarak kitaplaştırıldı.

Haberde İnsan 03.12.2021, 09:12
Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor

Gümüşhane’de kas güçsüzlüğü hastalığı nedeniyle ellerini kullanmakta zorlanan Rukiye Arslan’ın çizdiği resimler görenleri kendisine hayran bırakırken, yazdığı şiirler de edebiyat dünyasından tam not alarak kitaplaştırıldı.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesinde yaşayan ve kas güçsüzlüğü nedeniyle ellerini kullanmakta zorlanan Rukiye Arslan (40), 6 yıl önce köyüne gelen resim öğretmeni Zehra Albayrak’ın destekleriyle resim yeteneğini geliştirdi.

Engeline rağmen çizdiği resimlerle kendisine hayran bırakan Arslan kendisi gibi engelli vatandaşlara da “Hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmesin, yeteneklerini ortaya koysunlar ve içlerindeki cevherleri saklamasınlar” çağrısında bulundu.

Kelkit Gençlik Merkezinde kendisine tahsis edilen odada resim çizmeye devam eden, öğrencilerle söyleşi yapıp sergiler açan Arslan, çocukluktan beri resim çizmeye karşı ilgisi olduğunu fakat imkansızlıklar nedeniyle bu yeteneğini ön plana çıkaramadığını söyledi.

Söğütlü Beldesi’ne resim öğretmeni olarak gelen Zehra Albayrak’ın destekleriyle 6 yıl önce resim çizme yeteneğini ilerlettiğini ifade eden Arslan, Zehra öğretmenin 3 yıl boyunca haftada 3 gün kendisini sabah evden alarak birlikte çalıştıklarını ve bu sayede resim yeteneğini geliştirerek kendi sergisini açabilecek seviyeye geldiğini belirtti.

“Nasıl öğrenebilirim bu işi derken karşıma Zehra öğretmenim çıktı”

Çizmeye 6 yıl önce başladığını belirterek o günlerini anlatan Arslan, “Ortaokulda gelen resim öğretmenimden bana yardımcı olmasını talep ettim ve sonrasında 3 yıl boyunca beraber çalıştık. Beraber sergi açtık. Resme olan hevesim kendi içimde vardı zaten. Uzun süre nasıl yapabilirim ve püf noktalarını nasıl öğrenebilirim bu işi derken karşıma Zehra hocam çıktı. Sabah beni evden aldı ve akşamları evime bıraktı. Haftanın 3 günü bu şekilde çalışarak ortaokulda çocuklarla beraber çizimler yaptık. 1 yılını ben evde çalıştım. Daha sonra hocam bana sergi açtı. Zehra Albayrak’a çok teşekkür ediyorum. Bir defasında da sadece ikimiz ortak bir sergi açtık” dedi.

Kendisinde doğuştan kas güçsüzlüğü rahatsızlığı olması nedeniyle kollarını, dizlerini ve ayaklarını kullanmakta güçlük çektiğini dile getiren Arslan, “Resim çizerken zorlandığım noktalar var ama dinlenip devam ediyorum. Resmi kollarımı kaldırmadan çiziyorum. Masayı kendi hizama ayarlıyorum. Resimdeki koyu kalması gereken alanları iki elimle bastırarak karalıyorum tek elim bu konuda yeterli olmuyor” diye konuştu.

Resim çizmenin stresini yok ettiğini ve mutluluk verdiğini kaydeden Arslan, resim haricinde şiir de yazdığını ve ilk kitabını da yayınladığını söyledi.

“Çizdiğim resmi Cumhurbaşkanımıza kendim götürmek istiyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kara kalem portresini çizdiğini ve bu çizimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bizzat iletmek istediğini söyleyen Arslan, “Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Çizimimin ona ulaşmasını hatta fırsat olursa çizdiğim resmi kendim götürmek istiyorum. Resmi çizmem bir hafta sürdü. Benim gibi engelli olan vatandaşlar, yeteneklerini ortaya koysunlar ve içlerindeki cevherleri saklamasınlar. Benim açığa çıkarma şansım oldu umarım isteyen herkesin de açığa çıkarma şansı olur” diye konuştu.

“Geniş çapta bir sergi açmak istiyoruz”

Rukiye Arslan’ın resimleriyle daha geniş kapsamlı bir sergi açmayı düşündüklerini söyleyen Kelkit İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Ayvazoğlu ise “Daha önce Rukiye Arslan’ın bir sergisine şahit olmuş çok beğenmiştik. Aradan 3-4 yıl geçtikten sonra kendisini sokakta gördüm ve hasbihâl ederken bana çalışma alanına ihtiyacı olduğunu söyledi. Bende gençlik merkezinde bir yer tahsis edebileceğimizi ve bizimle çalışırsa ona her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Sağ olsunlar kendileri de kabul ettiler. Gençlik merkezinde kendisine bir oda tahsis ettik. Akabinde malzeme konusunda kendisine yardımcı olmaya çalıştık. Sıcak bir ortam oluşturduk. Şu anda kendisi güzel çalışmalara imza atıyor. Aşağıdaki mini salonumuza sergi açtık ve yaptığı çalışmaları sergilemeye çalıştık. Akabinde 3-4 ay içerisinde yeni çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarda eğer 30- 40 tane resme ulaşırsak il ve ilçe bazında geniş çapta bir sergi açmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimiz çalışmalardan çok etkilendi”

İnsanın istedikten sonra her şeyini başarabileceğini vurgulayan Ayvazoğlu, “Bu konuda da sayın kaymakamımız, belediye başkanımız her konuda malzeme konusunda ve yer konusunda bizlere talimat verdiler her türlü destekleri sağladılar. Birçok konuda bize destek verdiler. Biz burada ise sadece sergi gözüyle bakmıyoruz. Aynı zamanda okullardan gençlerimizi buraya getirip söyleşi yapıyoruz. Rukiye hanımın çalışmalarını gösterdik ve onlarda gerçekten çok etkilendiler. Belki biz bir damla misali eğer Rukiye hanımı gençlere birer örnek olarak gösterebilirsek en azından bundan etkilenip de bir gencimizi topluma kazandırabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz. Bu konuda elimizden gelen türlü desteği vermeye hazırız. Çalışmalarımız bu şekilde devam edecek” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7