Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur vefatının altıncı yılında anılıyor

Türkiye sanayine hayatını adamış duayen bir iş insanı, uzak görüşlü bir girişimci, bayrağını ve milletini her şeyin önünde tutan bir vatansever, iş hayatında kazandıklarını Türkiye ve Türk insanına sunan bir halk adamı olan, Kale Grubu’nun kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. (h.c.) İbrahim Bodur, vefatının altıncı yıl dönümünde Çan ve İstanbul’da gerçekleştirilen mevlit törenleri eşliğinde büyük özlem ve rahmetle anılıyor.

Zeynep Bodur Okyay: “Bize emanet ettiği değerler, gelecekle aramızda köprü kuruyor”

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, her adımlarında babası İbrahim Bodur’un emanetini yüceltmek ve değerlerini yaşatmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek “Altı yıl önce onu ebediyete uğurlarken; ağaçlarını sulamakla kalmayıp, yanına var gücümüzle yenisini eklemeye, binlerce kişilik ailemizi büyüteceğimize, elini tuttuğu çocuklara gelecek, kalbini açtığı çalışanlarına umut olacağımız, geliştirmek için gelişeceğimize, öğretebilmek için öğreneceğimize, her koşulda paylaşacağımıza ve dünyamıza iyi bakacağımıza söz verdik. Nitekim öyle de oldu.

Her zaman toplumsal fayda sağlamak için çalışan, davası uğruna tükenmeyen cesareti ile hayat boyu mücadele eden, yenilikçi bakış açısıyla hepimize ilham olan İbrahim Bodur’un bize intikal eden değerlerini yaşatarak yönümüzü tayin etmeye devam edeceğiz. Dün ile yarınımız arasında anlamlı bir köprü kuran bu değerler, gelecek nesillere bırakacağımız en anlamlı miras olacak.” diye konuştu.

Gençler ve sosyal girişimciler ‘Hayata Değer’ etkinliğinde Müze Gazhane’de buluşacak

Kale Grubu, bu yıl kurucusu İbrahim Bodur’u anmak için, gençler ve sosyal girişimcileri buluşturacak ‘Hayata Değer’ etkinliği düzenliyor. ‘Birlikte, Bir İlkte’ sloganıyla 30 Mayıs Pazartesi günü Müze Gazhane’de gerçekleşecek etkinlikte çeşitli paneller ve atölye çalışmaları yer alıyor. Etkinlikte, sosyal girişimcilik ekosisteminin başrol oyuncuları deneyimlerini paylaşırken, pazar yeri ve atölye çalışmalarıyla katılımcılara yeni deneyim fırsatları sunulacak. Etkinlik, üniversiteden yeni mezun olmuş profesyoneller, lise öğrencileri, sosyal girişimciliğe ilgi duyan ve daha iyi bir dünya için adım atmaya hazır her yaştan genci buluşturmaya hazırlanıyor.

Dr. (h.c.) İbrahim Bodur kimdir?

Çanakkale’nin Nevruz köyünden çıkarak memleketin sanayileşme yoluyla kalkınmasına vesile olan, ‘önce insan’ diyerek 88 yıllık ömrünü doğduğu topraklara vakfeden İbrahim Bodur, henüz 21yaşındayken çalışma hayatına atıldı. Doğduğu toprakların insanıyla birlikte doymak, kalkınmanın Anadolu’dan başlamasına öncülük etmek temel arzusuydu. 1957 yılında nüfusu 1.000 kişiyi geçmeyen Çan’da seramik karo fabrikasının temellerini atarken, yerel kalkınmanın da ilk kıvılcımlarını ateşledi. Hayallerine yöre halkını da ortak etti. Bir olmanın, birlikte başarmanın temelleri orada atıldı. Yalnızca Çan değil tüm Çanakkale halkı ‘halka açık şirket’ kavramıyla tanıştı. Çanakkale Seramik Fabrikası’nın başarısına ortak oldu ve birlikte büyüdü. Pek çok genç eğitim olanağına kavuştu ve edindiği nitelikle yerel kalkınmaya destek oldu.

İbrahim Bodur’un inanç azim ve gayreti, yalnızca Çanakkale’de değil, Anadolu’nun her bir köşesinde vücut buldu. Mardin’den İzmir’e, Erzurum’dan Yozgat’a, Isparta’dan İstanbul’a sanayiyi götürdüğü her şehirde bölge halkıyla omuz omuza mücadele etmeye ve gayretle yerel kalkınmaya katkı sağlamaya devam etti. Yalnızca seramik sektörünün geleceğine yön vermekle kalmadı. Türkiye’nin her alanda öncü olması için birbirinden farklı sektörlerde yatırım yaptı. Topraktan başladı, gökyüzüne uzandı.

Yapılan sayısız yatırımı, eğitime verilen sürekli desteği sürdürülebilir kılmak adına Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfını kurdu. Millî Eğitim Bakanlığı desteğiyle geliştirilen projeler, mesleki eğitim kursları ve yenilenen yüzlerce köy okulunun yanı sıra üniversite öğrencilerine verilen burslar sayesinde pek çok parlak genç başarıyla mezun oldu.

İbrahim Bodur, yarım yüzyıldan fazla süren sanayi yolculuğunda, attığı her adımda sosyal fayda sağlamayı ve ürettiği değerleri toplumla paylaşmayı önemsedi. Vefatının ardından hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı da bu inanç doğrultusunda toplumsal sorunları çözmek için harekete geçen sosyal girişimcilere destek olmayı amaçlıyor.

İbrahim Bodur’un sanata duyduğu tutku sanayiciliğinin de öncesine dayanıyordu. Robert Kolej kütüphanesinde geçirdiği saatlerde yalnızca ders çalışmamış, edebiyatla da haşır neşir olmuştu. Şiire ve Türk Sanat Müziğine duyduğu hayranlık, daha o yaşta denemeler yazmasına ve Robert Kolej bünyesinde bir Türk Sanat Musikisi Cemiyeti kurarak konser verilmesini sağlamasına vesile olmuştu. İbrahim Bodur, büyük sanayi atılımı için harekete geçtiği ilk yıllardan itibaren sanat ile kurduğu gönül bağını korudu.

Kale Grubu 2019 yılında, Karaköy Perşembe Pazarı’ndaki ilk genel merkez binasını dönüştürürerek Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM)’ni açtı ve sanat tasarım ve sosyal girişimcilik dünyası için yeni bir çekim merkezi oluşturdu. KTSM binasının altıncı katında yer alan Kale Hafıza Karaköy, İbrahim Bodur’un anılarına ve kişisel eşyalarına ev sahipliği yapıyor. Hem ailenin değerlerine hem de Grubun tasarım felsefesine ışık tutan özel bir deneyim alanı olan Kale Hafıza Karaköy’ü, Salı-Cumartesi 10.00-19.00saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.