Kahramanmaraş’ta yardımsever vatandaş, depremzede çocukların ihtiyaçlarını gideriyor

Kahramanmaraş’ta bir yardımsever, Ramazan Bayramı öncesi depremzede çocukların ihtiyaçlarını gideriyor.

Kahramanmaraş’ta yardımsever Mehmet Asilkan, Ramazan Bayramı öncesinde depremzede çocuklara giyim yardımında bulundu. Asilkan, evi ve dükkanı yıkılmasının ardından ailesiyle birlikte çadırda yaşamaya başladı. Kendisiyle birlikte 300 kişi ve bin 500 çadırdan oluşan çadır kentte kalan Asilkan, depremzede çocukların ihtiyacını gideriyor. Asilkan, vatandaşlardan gelen yardımları kayıt altına alarak anlaşmalı olduğu mağazadan çocukların ihtiyaçlarını gideriyor. Asilkan, bayram gelmeden çadır kentteki tüm çocukların ihtiyaçlarını gidermek istiyor. Yardımsever Mehmet Asilkan, “Bu şeye vesile olduğum için çok mutluyum. Eşimiz ve dostumuz sağ olsun hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla burada depremzede çocukları giydiriyoruz ve onları mutlu ediyoruz. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Sonuçta çocuklar bizim geleceğimiz. Şu anda benim giydirdiğim 150 kişi çocuk var ama halen 100 çocuk var giydirilmeyi bekleyen. İnşallah gücümüzün yettiği kadar bayrama mutlu etmediğimiz çocuk kalmayacak. Hayırseverler zekatlarını gönderiyorlar. Biz de kayıt altına alarak tekrardan hayır sahiplerine gösteriyoruz” dedi.

Depremzede Batuhan Çevik ise, “Mutluyuz, teşekkür ediyoruz bize yardım eden herkese. Herkesin buradan Ramazan Bayramını kutluyorum” diye konuştu.