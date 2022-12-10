Kahramanmaraş’ta engelli oğlu olan anne, hem üniversite bitirdi hem de kitap çıkardı

Kahramanmaraş’ta bir anne, engelli oğlu olmasına rağmen üniversite bitirip yazar oldu.

Onikişubat İlçesi Fatihler Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Hatice Güzel, oğlu 3 yaşındayken onun otizmli olduğunu öğrendi. Yaşadığı zorlu süreçleri kaleme alarak kitap çıkardı. Anne bu arada bir üniversite bitirip ikincisine başladı.

Otizmli oğlunun kendini güçlendirdiğini söyleyen Güzel, "Ben iki çocuk annesiyim ve 2 tane kitap yazdım. Oğlum şuan 20 yaşında. Evladımı rabbimin bir emaneti olarak görüyorum. Onun beni güçlendirdiğini, daha dik durmamı sağladığını düşünüyorum. Oğluma otizm tanısı konulduktan sonra, araştırmaya yöneldim. Araştırma yaparken birçok konu üzerinde kendimi geliştirdim. Daha sonra köşe yazarlığına başladım. İnsanlara nasıl katkıda bulunabilirim, bu konuda nasıl örnek olurum diye bir şeyler yapmaya karar verdim. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü mezunuyum. Bu süreçte ilk kitabımın baskısı çıktı. Bu dönemde de İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünü kazandım ve halen okuyorum. Özel çocuklarımızla alakalı birçok konuyu araştıracağım" ifadesini kullandı.

Güzel, "Oğlum ben farkında olmadan beni geliştirdi. Beni güçlendirdi ve daha sağlam yere basmamı sağladı. Umarım diğer annelere de örnek olur. Asla pes etmesinler. Onlar bizlere Allah’ın verdiği bir emanet. İnsanlar farklı düşünebiliyor, kimileri ceza olarak görüyor, kimileri de emanet olarak görüyor. Sizler onu ceza olarak görürseniz kendinize aşağılara çekmiş olursunuz. Allah’ın bir emaneti olarak, bunu bir mükafat olarak görürseniz, Allah sizlere güç kuvvet veriyor ve çıktığınız yolda yardım ediyor" dedi.