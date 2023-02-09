Kahramanmaraş’ta, Burdur AFAD gönüllülerinin kuş hassasiyeti

Kahramanmaraş’taki depremin ardından bölgeye yardıma giden Burdur AFAD gönüllüleri enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir kuşu kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesine dünyanın dört bir yanından yardım ekipleri gönderildi. Burdur’dan, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine giden AFAD gönüllüleri de oradaki depremzedelere yardımcı olabilmek için günlerdir hummalı bir çalışma içerisinde yer alıyorlar. Burdur AFAD gönüllülerinin de içinde olduğu arama kurtarma ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarında depremden sağ kurtulan bir muhabbet kuşunun çalışma sırasında iş makinesinin üzerine konduğu görüldü. Çalışma yapan ekipler kuşu görünce iş makinesini durdurup kuş için seferber oldu. İş makinesinin kolunda bulunan kuşu ürkütmemek için sakince hareket eden ekipler muhabbet kuşunu oradan kurtarıp güvenli alana götürdü. Bir AFAD gönüllüsünün sosyal medya hesabında “Umut” yazısıyla paylaştığı kuşu sarmaladığı görüntüler bir nebze de olsa insanların içini ısıttı.