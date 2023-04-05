Kahramanmaraş’ta araç ve yaya trafiği artmaya başladı

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinden bu yana şehirde normalleşme adına yapılan çalışmalar sayesinde yaya ve araç trafiğinde artış dikkat çekti.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş’ta depremleri sonrasında şehrin büyük bir bölümü boşaldı. Depremin üzerinden yaklaşık iki ay geçmesinin ardından sahada devlet millet işbirliği ile yapılan çalışmalarla normalleşme görüntüleri kendisini göstermeye başladı. 6 Şubat tarihinden bu yana en kalabalık görüntüsüne ulaşan şehirde başta araç ve yaya yoğunluğu görüntülendi. Ramazan ayı ve bayram öncesi vatandaşların şehre geldiği gözlemlenirken şehir merkezindeki yoğunluk dron ile görüntülendi. Enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği şehrin birçok bölgesinde esnafın kepenk açması dikkat çekti.

Bir ay önce Kahramanmaraş’ı ölü bir şehir olarak nitelendiren ayakkabı satıcısı Emre Sobancı, “Ramazan hareketliliği başladı ve bugün hissettik. Satışlarımız olmaya başladı. Konteyner iş yerleri de açıldı. Bir ay önce bu şehirde kimse yoktu ama şu an iyiyiz maşallah” dedi.