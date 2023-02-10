Kahramanmaraş’ta 99 saat sonra bir genç kız enkaz altından kurtarıldı

Türkiye’yi sarsan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çalışmalarına devam eden Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekibi, afetten 99 saat sonra genç bir kızı göçük altından sağ çıkarmayı başardı.

Yıldırım Belediyesi, ‘yüzyılın felaketi’ olarak adlandırılan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından afet bölgesinin yaralarını sarmak için teyakkuza geçti. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta görev yapan Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekibi, afetten 99 saat sonra bir kişiyi göçük altından sağ olarak kurtardı. Merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Ali Sezai Efendi Caddesi’nde yıkılan bir apartmanın enkazında çalışma yürüten ekipler, göçük altında yaşam belirtisi tespit etti. Çalışmalarını o noktada yoğunlaştıran ekipler, 16 saatlik uğraşın ardından 26 yaşındaki Fatma Karuş’u enkaz altından sağ olarak çıkarmayı başardı. Afetten 99 saat sonra göçük altından çıkarılan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Birlikte atlatacağız"

Depremin ardından afetin yaralarını sarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Depremin hemen ardından arama kurtarma ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Hamdolsun arkadaşlarımız özverili çalışmaları ile birçok can kurtardı. Bugün de yine ekibimizden sevindirici bir haber aldık. Arama kurtarma ekibimiz depremden 99 saat sonra bir kızımızı enkaz altından sağ çıkardı. Cansiperane çalışan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ile bu zor günleri birlikte atlatacağız” diye konuştu.