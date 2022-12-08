Kahramanmaraş’ta 600 hafız için icazet merasimi yapıldı

Kahramanmaraş’ta 600 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sınavlarını başarıyla geçen 600 öğrenci, Merkez Spor Kompleksi’nde icazet merasimi ile diplomalarını aldı. 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonunda yapılan törende 250 kız ve 350 erkek hafız taltif edildi. Törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahraman şehrimiz asırlarca Kur’an ve Kur’an ilminin beşiğini yapmıştır. Aynı zamanda bu şehir bundan 103 yıl önce topyekun bir zaferle Kur’an ve iman mücadelesi vermiştir. Bugün yapılan hafızlık icazet töreni böylesine iman kalesi bir şehrin göğsünde taşıyacağı en büyük madalyalardan biri olacaktır. Sizleri, hocalarınızı ve ailelerinizi tebrik etmek için benim kelimelerim yetmez. Çünkü sizleri Allah Resulü tebrik ediyor ve övüyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ise İslam coğrafyasında çok önemli alimler ve tasavvuf büyükleri yetiştiğini ifade ederek, “Bu icazet töreninin ardından hafızlık yapan yapacak, imam hatiplere giden gidecek. Hepsini tek tek takip edeceğiz. Çocuklarımızı okullarında Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hayatını anlatan derslere teşvik edeceğiz” diye konuştu.

Hafızlığın kıymeti ve değerinin hiçbir şeyle ölçülmeyeceğini ifade eden Abdülkerim Yabacı, “12 yaşımda hafız oldum, 16 yaşında da törenim oluyor şu an. Aşırı mutluyum, çünkü bu mertebeye ulaşmak için çok çabaladım. Sabahları çok erken kalkıp, akşamları çok geç yattım ve emeğimin karşılığını aldım” şeklinde konuştu.

Kur’an-ı Kerim hocası İmran Mutlu, “Kahramanmaraş için çok gurur verici bir gün. Bütün hafızlarımız bugünü bekliyordu ve pandemiden sonra da hepsi bir araya geldi” dedi.

İcazet töreninde diplomasını alan Huri Nazlı Kahveci ise, “Kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bunu ömrümün sonuna kadar yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Çok mutluyum ve heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.