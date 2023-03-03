Kahramanmaraş’ta 4’üncü Cuma Namazı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası dördüncü Cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş Milli İrade Meydanında kılınan Cuma Namazına binlerce vatandaş katıldı. Of ilçe müftüsü Özcan Yılmaz tarafından kıldırılan Cuma Namazı dron ile havadan görüntülendi. Kahramanmaraş’a yardım için gelen ve cemaatle birlikte cuma namazı kılan Veli Dağelvan, "Cenabı Allah bu afeti ülkemizin üzerinden kaldırsın inşallah. Ölenlere rahmet kalanlara ise biran önce toparlanmayı nasip etsin. Bugün aynı Çanakkale ruhu var. Burada herkes birlik ve beraberlik içerisinde” dedi.