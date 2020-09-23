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Kahramanmaraşlı kebapçı eli bıçak tutan okumak istemeyen çırak arıyor

KAHRAMANMARAŞ’TA YANINDA SÜREKLİ ÇALIŞACAK ÇIRAK BULAMAYAN KEBAPÇI, VERDİĞİ İLGİNÇ İLANLA ELİ BIÇAK TUTAN, OKUMAK İSTEMEYEN CEVVAL ELEMAN ARIYOR.

Haberde İnsan 23.09.2020, 11:25
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Kahramanmaraşlı kebapçı eli bıçak tutan okumak istemeyen çırak arıyor

Kahramanmaraş’ta yanında sürekli çalışacak çırak bulamayan kebapçı, verdiği ilginç ilanla eli bıçak tutan, okumak istemeyen cevval eleman arıyor.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde kebapçılık yapan Hüseyin Yetişken, genellikle akşam saatlerinde müşterilerini kabul ediyor. Yoğun ve tempolu iş ortamında yardımcı elemana ihtiyaç duyan Yetişken, bulduğu çıraklar yanında sürekli çalışmayınca iş yerinin önüne ilginç bir ilan astı. İlanda, “Eğitim hayatını sürdürmeyen, çalışma aşkıyla yanan ve eli bıçak tutabilen, salata doğrayıp servis yapan cevval koç yiğitlere ihtiyaç vardır” yazıyor.

Kebapçı ustası Hüseyin Yetişken, “Biz burada insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Menümüzde kıyma, kuşbaşı ve ciğer gibi ürünler var. Bizim çalıştığımız iş yoğun ve gecenin geç saatlerine kadar sürüyor. Bu nedenle bizimle çalışmak isteyen gençlere de ilginç bir yazı ile duyuruda bulunmak istedik. İşsizlik var deniliyor ama çalışacak kimseyi bulamıyoruz" dedi.

Müşteri Mustafa Yıldırım ise, “Burası salaş olduğu kadar da lezzetli bir yer ve yazıyı gördüm dikkatimi çekti. Günümüzde çırak ve kalfa bulmakla ilgili bütün sektörlerde ihtiyaç var” diye konuştu.

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