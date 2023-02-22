Kahramanmaraşlı depremzede gençlerin nikahı Amasya’da kıyıldı

Kahramanmaraş’ta nikahlarına sayılı günler kala deprem faciasına yakalanan genç çift, yeni bir umutla geldikleri Amasya’nın Suluova ilçesinde dünya evine girdi. Kayıplar nedeniyle buruk bir sevinç yaşayan Fatma Demir ve Ali Kara’nın mütevazi nikahını Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok kıydı.

6 ay önce Mersin’de tanışan Fatma (27) ile Ali (27) nikahlarının kıyılacağı Kahramanmaraş’ta depreme yakalandı. 11 ilde 40 binden fazla can kaybına ve büyük yıkıma yol açan depremden sağ kurtulan gençler, Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına geldi. Birlikte hayat sürdürme hayallerini daha fazla ertelememek için Suluova Belediyesi’ne başvuran gençlerin nikahını kıyan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, aile cüzdanını geline verip altın hediye etti.

Büyük korku yaşadıkları 7,7 ve 7,6’lık depremlerde tanıdıklarını da kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını belirten Ali Kara, “Olayın etkisini daha henüz üzerimizden atamadık. Nikahımız iptal olmuştu. Burada kıyıldı” dedi.

Fatma Demir, yakınlarıyla fotoğraf çektirmeleri sonrası belediye binasından el ele çıktıkları eşini çok sevdiğini söyledi.

Çifte mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Üçok ise “Bu kadar hüzünlü günlerin ardından insanların özel anına tanıklık edip nikah akitlerini yapmak beni de fazlasıyla memnun etti. Depreme rağmen sevgileri engel tanımadı” diye konuştu.

Afet bölgesinden Suluova’ya 500’den fazla insanın geldiği bilgisini veren Başkan Üçok, “Kardeşlik böyle günlerde belli olur. Kardeşlik sadece onların depremde yaralarını sarmakla olmuyor. Aynı zamanda özel anlarına tanıklık, şahitlik etmek, bir arada olmak da aslında bunun bir parçası. Kardeşliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.