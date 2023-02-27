Kahramanmaraşlı 36 hafız öğrenci Bolu’ya geldi

Kahramanmaraş’ta hafız olan öğrencilerin velileri, çocuklarının eğitiminin aksamaması yönünde din görevlilerine istekte bulundu. Yetkililerin devreye girmesiyle birlikte Kahramanmaraş merkezde eğitimlerine devam eden 36 hafız öğrenci Bolu’ya geldi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük depremden etkilenen 11 ilde, Bolu İl ve İlçe Müftülüklerinden gönüllü giden din görevlileri, deprem bölgelerinde bir yandan manevi danışmanlık çalışmalarına devam ederken diğer yandan da, çadır kentlerde Kur’an Kursu olarak hazırlanan çadırlarda eğitimler sürdürülüyor. Deprem bölgelerindeki bazı aileler, çocuklarının eğitimlerinin aksamamasını belirterek, deprem bölgesi dışındaki illerde çocuklarının eğitimlerini devam ettirmek istediklerini dile getirdiler. Yetkililerin de uygun görmesiyle Kahramanmaraş merkezde eğitimlerine devam eden 36 öğrenci Bolu’ya geldi. Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Müftü Yardımcısı Fadime Arslan ile birlikte hafız öğrencileri eğitim görecekleri binanın önünde karşıladı.

“Onlar bize emanet”

Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, “Onlar bize emanet. Kendilerine bu güzel binada en güzel şekilde tüm görevli arkadaşlarımızla beraber yardımcı olacağız. Sayın Valimiz Erkan Kılıç’ında büyük destekleriyle, öğrencilerimizin yaşamış olduğu o zor günleri atlatmaları için gayret göstereceğiz. Misafir öğrencilerimize, Hafızlık ve dini bilgilerin yayında eğitimli, bilgili ve donanımlı kişiler ile psikolojik destekli etkinlikler de tertipleyeceğiz. Ayrıca 35 - 40 öğrencinin olduğu bir grubun Kahramanmaraş’tan Bolumuza geleceği bildirildi” dedi.