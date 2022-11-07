Kahramanmaraş’ın "Orta Direk Şakir"i

Kahramanmaraş’ta 15 yıldır tatlı satarak geçimini sağlayan 53 yaşındaki Şakir Ayhan, ‘Orta Direk Şakir’ mahlasıyla Kemal Sunal ile özdeşleştiriliyor.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan tatlı ustası Şakir Ayhan, namı diğer ‘Orta Direk Şakir’, 15 yıldan beri evinde bin bir emekle yaptığı tatlıları seyyar arabasında satarak geçimini sağlıyor.

Her gün saat 10.00’da mesaiye başlayan ve tatlıları bitene kadar mesaisine devam eden Orta Direk Şakir’in evinde hazırladığı tatlıların lezzetinden ise vatandaşlar oldukça memnun kalıyor.

Arabasında yazan ‘Orta Direk Şakir’ tabelasını görüp gelen müşterileri ise kendisini Yeşilçam’ın usta ismi Kemal Sunal ile özdeşleştiriyor.

Seyyar arabada gördükleri Orta Direk Şakir yazısını görenler, hem tatlı ustası Şakir Ayhan ile herkesin sıkılmadan tekrar tekrar izlemeye doyamadığı ’Orta Direk Şaban’ filmi hakkında konuşurken, hem de satışa sunduğu tatlılardan satın alıyor.

Birçok kişinin yanına gelerek kendisine Orta Direk Şaban filmine atıfta bulunduğunu belirten Şakir Ayhan, şöyle devam etti:

“Aslında bu durum benim oldukça hoşuma gidiyor. Büyük küçük herkes tatlı satarken yanıma geliyor ve Orta Direk Şakir isminin özgün ve dikkat çekici olduğunu söylüyorlar. Dikkat çeken bu isim ile birlikte satışlarımız da genellikle iyi oluyor.”

Özellikle gençlerle Orta Direk Şaban filmi konusunda şakalaştığını ifade eden Ayhan, “Seyyar araba ile gezerken tanıdık genç kardeşlerim ile Orta Direk Şaban filmindeki bazı repliklerle şakalaşırız. Tabi bunu gören diğer insanlar da gülmekten kendisini alamazlar. Halimize çok şükür” diye konuştu.

Satışa sunduğu tatlılarda herhangi bir katkı madde kullanmadığını da anlatan tatlı ustası Ayhan, “Allah bereket versin, kazancımız aileme yetiyor. Tatlılarımı özellikle esnaf satın alır. Daha çok öğle yemeğini yiyen esnafın o saatlerde yoğun ilgisi olur ve aynı zamanda dışarda vakit geçiren vatandaşlarımız da tatlılarımı satın alırlar” dedi.