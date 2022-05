Kahramanmaraş’ın kadın tatlıcısı: "Kadınlar her işin üstesinden gelir"

Kahramanmaraş’ta zücaciye dükkanının yanında halka ve lokma tatlısı da yapan 4 çocuk annesi Güler Aydoğan, ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Kadınlar her işin üstesinden gelir" dedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Bani Caddesi üzerinde zücaciye dükkanının yanında tatlı yapıp satan Güler Aydoğan (45) halka tatlısı ve lokma tatlısının sevilerek tüketildiğini söyledi.

Üretmenin, aile ekonomisine katkı sağlamanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Aydoğan, “11 yıldan bu yana zücaciye işi yapıyorum. Ramazan ayında zücaciye işinde çok satış işi olmadığı için, eşim tatlı yapma teklifinde bulundu ve Ramazan boyunca tatlı yapıp mahallemizin beğenisine sunduk. Halkın beğenisi çok güzel oldu. Çoğu yerlerde tatlı işini erkekler yapıyor. Sanırım Kahramanmaraş’ta tek ben yapıyorum" diye konuştu.

Kadının elinin değdiği her şeyin çok güzel olduğunu ifade eden Aydoğan, "Un, şeker, yağ fiyatları zamlandı ama biz yine de kilosunu 35 TL’den satışa sunduk, halkın yanında olalım istedik. Kadınlarımızın yaptığı her iş çok güzeldir. Kadınlar her işin üstesinden gelir" dedi.