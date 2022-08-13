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Kahramanmaraş Valiliğinden deprem açıklaması

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, sabah saatlerinde meydana gelen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

Haberde İnsan 13.08.2022, 12:51
Kahramanmaraş Valiliğinden deprem açıklaması

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, sabah saatlerinde meydana gelen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan depremle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun, vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti.

Vali Coşkun, “İlimizde yaşanan deprem sonrası şimdiye kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Afet Çalışma Gruplarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır” dedi.

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