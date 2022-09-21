Kahramanlar vatan nöbetinde

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağlarının tepesindeki 3 bin 500 rakımlı Sat Göllerbaşı Bölgesi’nde, Mehmetçik, özel harekat polisleri ve güvenlik korucularıyla birlikte vatan nöbetini tutuyor. Yaz-kış demeden, elleri tetikte vatan nöbeti tutan kahramanlar, dosta güven düşmana ise korku veriyor. 12 ay boyunca bölgede etkili olan soğuk havaya rağmen kahramanlar, vatandaşın huzuru için gece gündüz nöbet tutuyor.

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Tarım ve Oman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, vatan savunmasında nöbet tutan güvenlik güçlerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Gizligider, vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerini yerinde tek tek ziyaret ederek bölge hakkında bilgi alarak askerlerle bir süre sohbet etti. Vatan savunmasında elleri tetikte bekleyen güvenlik güçleriyle tek tek ilgilenmesiyle hepsine hayatlarında başarılar dileyerek, minnettarlığını belirtti. Bakan Gizligider daha sonra bölgeden ayrılarak, Hakkari merkeze geçti.

"80 milyon size 5 vakit dua ediyor, tüm millet arkanızda"

“Bugün sizinle olmak apayrı bir mutluluk tarifi olamaz diyebilirim” diyen Tarım ve Oman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Kendinizi asla yalnız sanmayın. 80 milyon size 5 vakit dua ediyor ve tüm millet arkanızda. Sizin bir saçınızın teli için herkesi yakarız. Kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Hepinizle gurur duyuyoruz. Bende bu mücadelenin içinde bulundum. Biz bin yıldan fazladır bu coğrafyanın hakimiyiz, bin yıl daha olacağız kimsenin şüphesi olmasın. Allah hepinizden razı olsun. Sizi yetiştiren anadan babadan razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin inşallah. Bugün burada olmak bizim için çok sevindirici anlatması çok çok zor. Allah hepinizin yardımcısı olsun’’ dedi.