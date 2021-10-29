Kahramankazanlılar ‘Cumhuriyet Konserleri’ ile coştu

ANKARA (İHA) – Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Cumhuriyet’in 98. yılı ve ilçenin “Kahraman” unvanı alışının 5. yılı düzenlenen “Cumhuriyet Konserleri” ile kutlandı. Havai fişek gösterisi gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu.

Kahramankazan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve ilçenin “Kahraman” unvanı alışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanışının 5. yıl dönümüne özel etkinlikler gerçekleştirdi. Belediye tarafından düzenlenen Cumhuriyet Konserleri’nde sanatçılar Resul Dindar ve Ankaralı İbocan ilçe halkıyla buluştu. Kahramankazanlılar soğuk havaya rağmen konserlere yoğun ilgi gösterdi. Konserlerde seslendirilen türkü ve şarkılar Cumhuriyet coşkusunu artırırken, ilçe halkı sanatçılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyelerinin, çalınan Ankara havalarıyla oynayan vatandaşlara eşlik etmesi renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar tarafından açılan cep telefonlarının flaşları ise konsere ayrı bir hava kattı.

Gökyüzü rengarenk

Konserlere verilen ara sırasında Kahramankazan Belediyesi’nce belediye binasının en üst katında havai fişek gösterisi düzenlendi. İlçenin her yerinden izlenebilen gösteriyle birlikte renkli dakikalar yaşanırken, Kahramankazan’da gökyüzü rengarenk görüntülere sahne oldu.

"İki gururu birlikte yaşıyoruz"

İlk gururlarının Cumhuriyet’in 98. yıl dönümü olduğunu ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ikinci gururlarının ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde tüm Türkiye’nin gösterdiği kahramanlığın nişanesi olarak ilçelerine verilen “Kahraman” unvanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanışının 5. yıl dönümü olduğunu kaydetti. Soğuk havaya rağmen alanı dolduran ilçe halkına teşekkür eden Oğuz, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti geleceğe emin adımlarla yürüyecek. Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, 1071’den bu yana istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.