Kahramankazanlı şehitler mezarları başında anıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit aileleriyle birlikte arife gününde Kahramankazanlı şehitleri mezarları başında andı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette mezarlara çiçek bırakan Oğuz, şehitler için dua etti.

Kahramankazan’da 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi ve terörle mücadele sırasında şehadete yürüyen Kahramankazanlı şehitler, Kurban Bayramı arifesinde mezarları başında anıldı. Kahramankazan Şehitliği’nde gerçekleştirilen anma programına Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü ile şehit yakınları katıldı. Kahramankazan Belediyesi Taziye Evi’nde şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehit ailelerini yalnız bırakmayan Oğuz, acılarını bir kez daha paylaştıklarını ifade etti. Başkan Oğuz, burada şehit anneleri ve babaları ile ailelerinin bayramlarını kutladı. Ailelerin, şehitlerin anılarından bahsettiği ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı. Oğuz ve ziyaretçiler daha sonra şehit mezarlarına çiçekler bıraktı. Başkan Oğuz, şehit çocuklarına ve mezarlık ziyaretine gelen çocuklara oyuncak hediye etti.

“Bizler de şehit ailelerimizin evladıyız”

Başkan Oğuz, vatan ve milletleri için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle andığını belirterek, bu anlamlı günde gerçekleştirdikleri ziyaretin kendisini oldukça duygulandırdığını ifade etti. Şehit aileleri ve gazilerle sürekli bir arada olduklarını ve onları hiç yalnız bırakmadıklarını söyleyen Oğuz, “Bizler mutlu ve huzurlu bayramlar geçirebilelim diye kara toprağa giren tüm şehitlerimizi kalbimize gömdük. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleriyle birlikte bu kahraman kardeşlerimizi anmaktan onur duyuyorum. Bu ziyaretlerimizle onlara şehit evlatlarının, şehit babalarının yokluklarını bir nebze de olsa hissettirmediysek bu bizim için en büyük mutluluk. Şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimizle büyük bir aileyiz. Bizler de şehit ailelerimizin birer evladıyız. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak az. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.