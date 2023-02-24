Kahramankazan’dan Malatya’ya kardeşlik eli

Malatya’da yapılan istişare toplantısı Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan koordinasyonunda gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis ve Sivas ile birlikte 5 İl Belediyesi, Kahramankazan, Başakşehir, Bağcılar, Sancaktepe ve Kağıthane Belediyesi’nin de içinde bulunduğu 30 İlçe Belediyesi AFAD koordinesinde Malatya’daki çalışmalar için görevlendirildi.

Malatya’da yapılan koordinasyon toplantısı sonrasında Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehirde incelemelerde bulundu. Başkan Oğuz yaptığı açıklamada:

‘’AFAD’ın koordinasyonuyla çadır, konteyner ve insani ihtiyaçların elhamdülillah düzene girdiği bölgemizde, devletimizin görevlendirmesi ile 5 il, 30 ilçe Belediye Başkanı olarak samimi bir gayretle çabalıyor, hayatı normale döndürme yolunda gücümüz nispetince gayret gösteriyoruz. Yaralarımız derin, yüreklerimiz yanıyor ancak acıların içinden geçmiş şehirlerimize inşirah ferahlığı getirmek için devletimizin, milletimizin sevgisi ve inancı ile çalışıyoruz. Bizim suyumuz İbrahim’in(a.s.)ateşini söndürmeye yeter mi yetmez mi bilinmez; yeter ki safımız belli olsun’’ sözlerini ifade etti.

İlk ekip yola çıktı

Malatya’daki deprem koordinasyonunda görevlendirilen Kahramankazan Belediyesi’nde ilk ekip deprem bölgesinde çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Başkan Yardımcısı Osman Doğan ve Temizlik İşleri Müdürü Hasan Yılmaz’ın koordinesinde sahada görevlendirilmek üzere ekipler, Malatya’ya doğru yola çıktı. İlk etapta sahada görevlendirilmek üzere 2 adet 13+1,5 sıkıştırmalı çöp taşıma aracı ile 6 kişilik ekip bölgede çalışmalarını yürütecek.

Koordinasyon merkezinden çıkan karara göre bölgede görevlendirilen Kahramankazan Belediyesi, sahadaki çalışmaları hızlandırmak için ilk etapta 6 kişilik bir ekip hazırladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bölgeye gönderilen destekler hakkında şu açıklamalara yer verdi: "Malatya Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevli personele destek olmak ve salgın hastalık riskini en aza indirmek adına, ilk etapta 2 çöp kamyonu ve 6 temizlik personelini bölgeye gönderdik. Bölge yetkilileri ile koordineli bir şekilde, gelen talepler doğrultusunda araç ve personel desteğimiz devam edecek. Bu zor günleri hep beraber aşacağız.”