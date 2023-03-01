Kahraman Mehmetçik’ten depremin çocuklarına moral desteği

Kahramanmaraş’ta görev yapan komando birlikleri, deprem felaketini yaşayan çocuklara uçan balon hediye ederek gönüllerine dokundu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en çok etkilenenlerden biride bölgede yaşayan çocuklar oldu. Depremin yıkıcı etkisine şahit olan çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak isteyen Mehmetçikler ise kolları sıvayarak işe koyuldu. Çocuklarla oyunlar oynayan Mehmetçikler aynı zamanda uçan balonlar hediye ederek yüzlerde tebessüm oluşturdu.