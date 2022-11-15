Kahraman Mehmetçik, Somalili ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Kahraman Mehmetçik, Somalili ihtiyaç sahipleri ile şehit ve gazi ailelerine gıda yardımı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Görev Kuvveti Komutanlığı “Sivil Asker İş Birliği Faaliyetleri” çerçevesinde; Somali Yardım Bakanlığının belirlediği ihtiyaç sahipleri ile Somalili şehit ve gazi ailelerine gıda yardımı yaptı.