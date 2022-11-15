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Kahraman Mehmetçik, Somalili ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Kahraman Mehmetçik, Somalili ihtiyaç sahipleri ile şehit ve gazi ailelerine gıda yardımı yaptı.
Haberde İnsan 15.11.2022, 18:09
Kahraman Mehmetçik, Somalili ihtiyaç sahipleri ile şehit ve gazi ailelerine gıda yardımı yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Görev Kuvveti Komutanlığı “Sivil Asker İş Birliği Faaliyetleri” çerçevesinde; Somali Yardım Bakanlığının belirlediği ihtiyaç sahipleri ile Somalili şehit ve gazi ailelerine gıda yardımı yaptı.