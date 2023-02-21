Kahraman köpek Proteo’nun adı Kocaeli’de yaşatılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meksika’dan gelen arama kurtarma ekibinde görev yapan "Proteo" adlı köpek, çalışmalar esnasında hayatını kaybetmişti. Kahraman köpeğin ismi, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde inşa edilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşatılacak.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük yıkıma sebep olmuştu. Depremlerin ardından enkaz altındaki vatandaşları sağ kurtarmak için adeta zamana karşı verilen yarışa destek olmak amacıyla dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri Türkiye’ye gönderilmişti. Meksika’dan yola çıkarak, Türkiye’ye ulaşan 10 kişilik kurtarma ekibinin bir parçası olan Proteo adlı köpek ise birçok cana umut olmuştu. Kahraman köpek, arama kurtarma çalışmaları esnasında hayatını kaybetmişti. Meksikalı ekibin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte ülkesine götürülen ve alkışlar eşliğinde karşılanan Proteo’nun eğitmeni Carlos Villed ise yaptığı açıklamada, köpeğin sosyal medyada iddia edildiği gibi göçük altında kalarak değil, yaşlığa bağlı olarak öldüğünü açıklamıştı.

Proteo’nun anısı yaşatılacak

Kocaeli’de Başiskele Belediyesi anlamlı bir karara imza attı. Kısa süre önce yapımı tamamlan sokak hayvanlarının tedavi, bakım, beslenme ve rehabilitasyonu gibi daha birçok ihtiyacının karşılanacağı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne kahraman köpeğin ismi verildi. Sepetlipınar Mahallesi’nde hizmet veren yaklaşık 6 bin 100 metrekare alan üzerine kurulan bakımevi 164 metrekare idari bina, 435 metrekare barınaklardan oluşuyor. İdari binada 2 veteriner odası, ameliyathane, muayene odası, seminer odası ve bekleme odası yer aldığı merkezde, depremin simgelerinden biri haline gelen Proteo’nun anısı yaşatılacak.

"İsmi burada yaşayacak"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, "Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinin açılışına hazırlık yapıyorduk. Çok önemli bir felaket yaşadık, asrın felaketini yaşadık ve bu asrın felaketinde dünyanın her yerinde ülkemize arama kurtarma ekipleri ve arama kurtarma köpekleri geldi. Bunların içerisinde Türkiye’de arama kurtarma faaliyetlerine katılan Proteo isimli köpeğimiz, arama kurtarma çalışmaları esnasında hayatını kaybetti. Meksika’ya uzun yıllar hizmet etmiş, ülkemizde hayatını kaybeden ve Meksikalıların törenle karşıladığı Proteo isimli köpeğimizin ismini, yeni biten sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine vermeye karar verdik. Proteo ismi uzun yıllar boyunca bu sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde anılmış olacak, burada yaşayacak” dedi.