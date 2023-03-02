’Kahraman Kadınlar’ yardım gücünü genişletti

Kahramankazan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, "EvimEvindir" çağrısı çerçevesinde Kahramankazan’a gelen depremzede vatandaşlara yardım çalışmalarını genişleterek devam ediyor.

’Kahraman Kadınlar’, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un "EvimEvindir" çağrısı çerçevesinde Kahramankazan’da ağırlanan depremzedelere gıda yardımı konusunda desteklerini hız kesmeden sürdürüyor. Yardımlarına sulu köfte ve mantıyla başlayan ‘Kahraman Kadınlar’; bazlama, gözleme, poğaça gibi hamur işleriyle birlikte kabak tatlısını da girişimlerine ekleyerek desteklerine devam ediyor.

Gece gündüz gönüllü çalışan ’Kahraman Kadınlar’ tarafından yapılan yiyecekler depremzedelere ulaştırılarak, gıda yardımı sağlanıyor. Depremzedelere evlerinde hissettirmek için ev yemekleri yaptıklarını ifade eden gönüllü ’Kahraman Kadınlar’dan Mehtap Kaçmaz:

"Kahramankazan Belediye Başkanımız Serhat Oğuz sağ olsun hep bizim arkamızda durdu. Her şeyimize destek oluyor, malzeme ve erzak ihtiyacımızı karşılıyor. Biz de gönüllü kadınlarla bir araya gelerek Belediye Başkanımızın desteği ve gönüllü ablalarımızın emeği ile depremzede ailelere bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. #EvimEvindir diyerek, evlerinde hissetsinler diye el yapımı yemekler yapıyoruz. Gururla ve zevkle yapıyoruz bunları. Sabah koşarak geliyoruz. Depremzede ailelere bir şeyler yapabildiğimiz için mutluyuz" dedi.

’Kahraman Kadınlar’ın hazırladıkları ev yemekleri, Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince depremzede vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor.