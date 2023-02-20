Kahraman itfaiyeciler tarifsiz acıyı bu sözlerle anlattı

Asrın felaketi olan deprem sonrasında bölgede çalışmalarını gerçekleştiren ve onlarca insanı enkaz altından kurtaran itfaiye erleri Sakarya’ya döndü. Cansiperane çalışarak onlarca canı kurtarabilmek için verdikleri mücadeleyi anlatan itfaiye eri Emrullah Tezgel, “Kahramanmaraş’ın hayatımızda unutamayacağımız acı bir yeri kaldı üzerimizde” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 şehirde yıkıma neden olan ve yaklaşık 13 buçuk milyon insanının etkilendiği Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası çok hızlı aksiyon alarak seferberlik başlatmıştı. Sakarya Arama Kurtarma ve Büyükşehir İtfaiyesinin çok sayıda profesyonel arama kurtarma personeli, depremin hemen ardından yola çıktı. 200’e yakın yardım tırı, 300’e yakın araç ve toplamda 508 personelle depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile çevresinde çalışmaya başlayan Büyükşehir, asrın felaketi olarak nitelendirilen afetin yaralarını sarmak için örnek bir mücadele ortaya koyarak onlarca canı enkaz altından sağ çıkardı.

Afet bölgesinde 50’ye yakın vatandaşı enkazdan canlı çıkaran ekipler, görev süreleri sonrasında şehre dönüş yaptı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nde gelen gruplara coşkulu bir karşılama yapıldı. Alana giriş esnasında sevinç gözyaşları döküldü, ailelerin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Birçok cana umut olan ekipler, yaptıkları çalışmaları ve göçük altındaki vatandaşları kurtardıkları anları duygu dolu cümlelerle anlattı.

“Kahramanmaraş’ın hayatımızda unutamayacağımız acı bir yeri kaldı”

Deprem bölgesinde birçok cana umut olan itfaiye erlerinden Emrullah Tezgel, “Deprem bölgesine ilk indiğimizde çok acı bir manzarayla karşılaştık. İnsanların çaresizliğini orada çok net bir şekilde gördük. Ve orada bizde arama kurtarma ekibi olarak zaman zaman çaresiz olduğumuzu hissettik. 14 gün boyunca o bölgede acıları gördük. Bunun yanında Mevlam nasip etti, kurtarma ekipleri olarak güzel işler yaptık, canları kurtardık. Kahramanmaraş’ın hayatımızda unutamayacağımız acı bir yeri kaldı üzerimizde” dedi.

“Oraya gidişimizin ana hedefi birisine el uzatabilmek ve o eli bulunduğu noktadan çıkarabilmek”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında Eğitim Şube Amiri Beytullah Temiz, “Bizim için en duygusal anlar, canlı birisine ulaşabildiğimiz ve onu kurtarabildiğimiz anlar. Oraya gidişimizin ana hedefi birisine el uzatabilmek ve o eli bulunduğu noktadan çıkarabilmek. Allah’a şükürler olsun bunu başardık. Allah bir daha böyle acılar göstermesin ama bundan sonra olduğunda daha neler yapabilirizi çok iyi istişare yapmış olduk. Bununla ilgili hazırlıklarımız olacak. Tabi deprem bölgesinde ‘bir daha eskisi gibi olur mu’ karamsarlığı oluşabiliyor. Biz bunu 1999 yılında yaşadık, hayat devam ediyor. Kayıplarınız tabii ki geri gelmiyor ama eskisi gibi oluyor. Ama hayat devam ettiği sürece her şey yerine geliyor. Bu manada biraz sabırlı olunduğunda her şeyin normale döneceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Ölümü göze alarak binaya girip oradan bir canı kurtarabildiler”

Kendilerini en fazla etkileyen anları anlatan Temiz, “İlk iki katı çökmüş, yan yatmış, kolonlar ve kirişler üzerinde zor duran bir bina vardı. Çoğu ekibin girmemesine rağmen ekip arkadaşlarım orada Isparta İtfaiyesi ile birlikte ölümü göze alarak o binaya girip oradan bir canı kurtarabildiler. O olay bizi en çok derinden etkileyen olaylardan bir tanesi. Kahramanmaraş’ta enkazdan son çıkardığımız Muhammet o da biraz bizi uğraştırdı. İlk başta aldığımız veriler ve doneler ile beraber bir çalışma başlattık. Çalışma esnasında bulmamız gereken yerde bulamadık. Ama ses duyuyoruz, acaba hayatını mı kaybetti, geç mi kalıyoruz gibi endişeler oluştu. Son bir arama yapalım dedik; cihazla dinledik ve cihaz bize normalde tek noktayı vermesi lazım hedefe yönlenmemiz lazım ama o esnada cihazın farklı noktalardan ses vermesi bizim kafamızı çok karıştırdı. Devamında ilk başladığımız yere döndük. O şekilde tam noktasını tespit etmiş olduk. Daha sonra Muhammet’e de nereye vurduğunu sorduk, o da daha çok ses gelsin diye demirleri birbirine vurduğunu söyledi. Tabi bu durumda bizim, onun yerini tespit etmemizde zorluk yaşamamızı sağladı. Ama Allah’a şükürler olsun ki ona da ulaşabilmeyi başardık. Acılar yaşandı, o acılarda bizi tek mutlu eden, bir insanın canına dokunabilmek, onu oradan çıkarabilmek oldu. Tabi genel manada mutlu değiliz. İnşallah bir daha böyle büyük acılarla karşılaşmayız” şeklinde konuştu.