Kahraman hemşire güvenlik kameralarına da yansıyan o anlattı

Gaziantep’te meydana gelen depreme, çalıştığı İnayet Topçuoğlu Hastanesi’de yakalanan yenidoğan hemşiresi Devlet Nizam, deprem anını anlattı. Hemşire, o anda bebeklere zarar gelmesin diye kuvözleri tuttuğunu aklına kaçmanın gelmediğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep’te bir hastanede görev yapan hemşirelerin deprem anında yaşadıkları panik kameralara yansıdı. Prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşireler, hayatlarını hiçe sayarak elleriyle bebek bulunan kuvözleri tuttu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde büyük panik yaşadı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde sallantıların hissedildiği anlarda büyük korku yaşayan hemşireler, koşarak prematüre ve hasta olan bebeklerin yer aldığı kuvöz odasına koştu. Ayakta bile durmakta zorlanan hemşireler, yaşanan şiddetli sallantıya rağmen, hemen kuvözlere sarıldı. Hemşireler, sallantıda kuvözlerin devrilememesi için yoğun çaba harcadı.

“O an sadece bebekleri korumak vardı aklımda”

O anları anlatan hemşire Devlet Nizam, sarsıntı sırasında aklında sadece bebekleri korumak olduğunu belirterek, “Ben 3,5 yıldır burada görev yapıyorum. Deprem olduğunda arkadaşım bana haber verdi. Koşarak kuvözleri tutmaya çalıştım. Çünkü bebekler düşer diye korktum. O an kaçmak aklıma bile gelmedi tek düşüncem bebekleri kurtarmaktı” diye konuştu.