Kağızmanlı kadınlar depremzedelere pijama dikiyor

Kağızman’da bir araya gelen kadınlar, depremzedelere imece usulü kıyafet ve pijama dikiyor. Kadınların diktikleri kıyafetler ise depremzedelere gönderilecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak için tüm Türkiye tek yürek olurken depremzedelere bir destekte Kars’ın Kağızman ilçesinde yaşayan kadınlardan geldi.

Kağızman’dan deprem bölgelerine yapılan yardımların yanı sıra el becerileri sayesinde deprem mağdurlarına elbise dikmek için kadınlar bir araya geldi.

Kağızman’da bir araya gelen kadınlar Hanım Çakmak’ın Terzihanesi’nde depremzedelere kıyafet dikiyor. Terzihaneyi atölyeye çeviren kadınlar, yüzlerce adet kışlık kıyafet dikmeye başladı.

Terzihanesini depremzedeler kadınlar işin açan Hanım Çakmak, “Biz de depremzede kardeşlerimiz için kendi işyerimi atölyeye çevirdim. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte depremzedeler polardan pijama yapıyoruz. Pijamalarımız boy boy, çocuk grubu, anne grubu ve genç grubu, pijamalarımızı diktik. Çok az kaldı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz, buradan da depremzedeler gönderilecek” dedi.

Kolları sıvayan kadınlar, diktikleri kıyafet ve pijamaları deprem bölgesine gönderecek. Kadınlar kışlık kıyafetlerin ardından depremzedeler için çamaşır dikecek.