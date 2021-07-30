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Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı

Bursa’da kafese giren bir yılan güvercinleri boğup yemeye çalıştı. Cesur vatandaş, yılanı elleriyle yakalayıp kafesten çıkardı. Nefes kesen ânlar kameralara yansıdı.

Haberde İnsan 30.07.2021, 09:18
Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı
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Bursa’da kafese giren bir yılan güvercinleri boğup yemeye çalıştı. Cesur vatandaş, yılanı elleriyle yakalayıp kafesten çıkardı. Nefes kesen ânlar kameralara yansıdı.

Nilüfer’e bağlı Akçalar Mahallesinde, bahçesinde çok sayıda köpek ve güvercin besleyen bir vatandaş, güvercinleri yemlemek için kafese girdiğinde büyük korkuya kapıldı. Vatandaş, koca bir yılanın kuşlarını boğarak yemeye çalıştığını gördü. Korkudan yılana müdahale edemedi. Kuş sahibi, yılanı yakalaması için bu işlerde tecrübeli olan İbrahim Sargın’a haber verdi. Hemen bölgeye gelen Sargın, uzun uğraşlar sonunda yılanı kafesten çıkarmayı başardı. Sargın, çuvala koyduğu yılanı uygun bir alanda tabiata saldı. Yılanın İbrahim Sargın tarafından kafesten çıkarılması saniye saniye görüntülendi.

Kuş sahibinin haber vermesi üzerine yardıma geldiğini ifade eden İbrahim Sargın, "Yılanı uzun çabalar sonunda yakaladım. Yılan kafeste bulunan güvercinleri boğup yemeye başlamış. Kuşların sahibi görünce beni aradı. Ben de yılanı yakalayıp tabiata saldım" dedi.
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