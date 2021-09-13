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Kafasını ambalaja sıkıştıran kirpiyi duyarlı vatandaş kurtardı

Elazığ’da bahçede kafasını bisküvi ambalajına sıkıştıran kirpi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Haberde İnsan 13.09.2021, 18:52
Kafasını ambalaja sıkıştıran kirpiyi duyarlı vatandaş kurtardı

Elazığ’da bahçede kafasını bisküvi ambalajına sıkıştıran kirpi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Olay merkeze bağlı Kavakpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde sesler duyan bir vatandaş bahçe girişinde bisküvi ambalajına kafası sıkışan bir kirpi gördü. Kirpinin ambalajdan kurtulmak için çabaladığını gören vatandaş, hayvanın yanına giderek ambalajı kafasından çıkardı. Vatandaş daha sonra kirpiyi doğal ortamına bıraktı.

O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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