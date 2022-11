Kafası şişeye sıkışan köpeği Aras Elektrik ekipleri kurtardı

Doğuda 7 il, 58 ilçeye elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik; sadece müşterilerine değil, sorumluluk alanındaki her canlıya önem gösteriyor.

Ardahan’ın Göle ilçesinde geçtiğimiz günlerde çalışma yapan Aras Elektrik ekipleri, bir köpeğin garip hareketler yaparak etrafında döndüğünü fark etti. Hemen yanına yaklaşan ekip, kafasını plastik şişeye sıkıştırmış ve ondan kurtulmaya çalışırken kendi etrafında dönen bir köpek olduğunu gördü. Ölmek üzere olan köpeğin kafasının tamamının şişe içerisinde olduğunu gören ekip, araçta bulunan takım çantası içerindeki demir kesme makasını getirerek plastiği kesmeye başladı. Personelin biri plastiği tutarken, diğeri de makas ile köpeğin boğaz kısmındaki şişeyi kırmaya çalıştı. Köpeğin zarar görmemesi için büyük çaba gösteren ekip, uzun uğraşlar sonucu köpeği kurtardı. Arıza ekiplerinin bu hareketi, bölgede yaşayan insanların dikkatini çekti. Çevredeki vatandaşlar, “Hem bizim elektriğimiz için mücadele ediyorsunuz hem de hayvanların hayatlarını kurtarıyorsunuz” diyerek ekibi tebrik etti.

Her canlının yaşama hakkı var

Ekip çalışanları, “Bizler 7/24 görevimizin başında, vatandaşımızın kesintisiz enerji kullanması için mücadele ediyoruz. Şehir ve kırsal alanda verdiğimiz mücadele esnasında hayvan dostlarımızın zaman saman yardımına koşuyoruz. Bu bazen bir yaralı kuş, bazen bir at, bazen de bugün olduğu gibi bir köpek olabiliyor. Unutmayalım ki bu hayatı tek başımıza yaşamıyoruz. Yaşam hakkının kutsallığı her canlı için geçerli. Her canlının hayatı bizim için kıymetli. Biz insanlık vazifemizi yerine getiriyoruz” dedi.